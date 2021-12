Vitória renova contrato de Ramon até 2019

Depois de mais de uma semana de negociações, o Vitória confirmou nesta quarta-feira, 22, a renovação de contrato com o zagueiro Ramon, de 19 anos. O novo contrato vai até abril de 2019. O time rubro-negro passa a ter 50% dos direitos econômicos do jogador e 100% dos direitos federativos. Os outros 50% são do Bahia de Feira.

Um grupo de empresários italianos chegou a mostrar interesse no jogador. Eles teriam procurado o empresário de Ramon e estariam dispostos a pagar a multa rescisória, no valor de R$ 1 milhão, ao time do interior.

Ramon chegou ao Vitória em 2014 como parte da parceria do clube rubro-negro com o Bahia de Feira. O jogador participou de competições sub-20 como Taça Belo Horizonte, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa São Paulo. Estreou na equipe profissional contra a Juazeirense, no último jogo da fase de classificação do Campeonato Baiano, realizado em Juazeiro, dia 8 de março de 2015.

Foi titular inicialmente com o técnico Ricardo Drubscky e mantido por Carlos Amadeu (interino) e Claudinei Oliveira.

"Estou feliz com o acordo porque a minha intenção era continuar jogando pelo Vitória. Sou agradecido pela oportunidade e prometo ao torcedor bastante empenho para tentar levar o time de volta à primeira divisão em 2016", comentou o zagueiro, após ser comunicado da renovação pelo vice-presidente Manoel Matos.

