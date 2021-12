Vitória renova contrato com meia Gabriel Santiago até 2024

Mesmo com a lesão de ligamento cruzado, que deve tirá-lo de boa parte da temporada, o meia Gabriel Santiago teve seu vínculo estendido com o Vitória. O clube anunciou na tarde desta sexta-feira, 19, que o vínculo com a jovem promessa foi renovado até 2024.

A informação foi confirmada pelo Leão em nota publicada no seu site oficial. As tratativas foram conduzidas pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, com os empresários da jovem promessa de 21 anos.

“Só para dar uma notícia ao torcedor rubro-negro: acabamos de renovar com Gabriel Santiago. Esse menino está com a gente desde os 11 anos de idade e estava começando a mostrar o seu valor para aqueles que não o conheciam”, comentou o mandatário do Leão.

Santiago sofreu uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) durante o último clássico Ba-Vi, realizado na quarta-feira, 17, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Ele irá precisar passar por cirurgia e o tempo de recuperação previsto é de seis a oito meses. Quanto a renovação, o meia agradeceu a boa notícia “em meio a esse momento tão complicado”.

“Grato a Deus por ter renovado o contrato, uma notícia tão boa em meio a esse momento tão complicado. Expectativa é só coisas positivas enquanto eu estiver aqui, vitórias e títulos é o que pretendo conquistar durante esses quatro anos que estarei por aqui. Estou muito feliz em ter renovado e agora é trabalhar para voltar a jogar o quanto antes”, comentou Gabriel.

A promessa da base estreou pela equipe na última rodada do Brasileirão da Série B do ano passado, no triunfo por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. Até o momento, ele participou de cinco jogos com a camisa rubro-negra.

