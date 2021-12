Vitória renova com Marcelo Nicácio por mais um mês

O artilheiro do Vitória no Campeonato Baiano e na temporada 2013 terá mais um mês para provar que merece permanecer na Toca do Leão.

Isto porque, nesta quinta-feira, 9, a diretoria rubro-negra renovou o contrato do atacante por mais 30 dias, período que contempla os Ba-Vis decisivos pelo Campeonato Baiano e o início do Campeonato Brasileiro.

Antes, Marcelo Nicácio tinha vínculo com o Vitória até o dia 15 deste mês. Se não houvesse a renovação, o atacante não poderia participar do segundo jogo contra o Bahia, marcado para o dia 19, no Barradão.

No começo da temporada, o nome de Marcelo Nicácio figurava na lista de dispensas da diretoria rubro-negra, mas o jogador foi mantido no elenco principal a pedido do técnico Caio Júnior.

A resposta do atacante não demorou: com cinco gols marcados, dividiu a artilharia da Copa do Nordeste com o atacante Rodrigo Silva, do ABC.

No Baianão, Marcelo Nicácio marcou quatro gols logo nos três primeiros jogos da primeira fase, mas se lesionou e perdeu sequência no time. Ao lado de Maxi Biancucchi, ele é o artilheiro do Leão no Estadual: ambos têm quatro gols.

Agora recuperado de lesão, Nicácio tem sido mantido na reserva e ainda busca recuperar o seu espaço. Dinei tem sido escalado por Caio Júnior como titular.

