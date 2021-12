Vitória renova com goleiro até o fim da Série B

Contratado pelo Vitória em março deste ano, o goleiro César, de 25 anos, renovou contrato com o Leão até o fim da temporada do clube. Com vínculo anterior até dezembro de 2020, o arqueiro fica no Rubro-Negro até o final da Série B, que terminará em 2021, por conta da pandemia de Covid-19.

Adquirido via empréstimo concedido pelo Londrina-PR, o goleiro, que possui passagem pelo futebol europeu, em 2018, quando atuou pelo Estoril, de Portugal estava no Coritiba antes de chegar ao Leão.

Mesmo com as ausências do uruguaio Martín Rodríguez, de fora do time desde janeiro, após lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho, e de Ronaldo, com lesão no adutor da coxa direita, o goleiro paulista não conseguiu se firmar na equipe.

Pelo Vitória, César já disputou duas partidas como titular, ambas pelo Campeonato Baiano, e atualmente é o substituto direto do goleiro Ronaldo, titular indiscutível da meta do Leão.

