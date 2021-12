Vitória 'remendado' para pegar a Portuguesa na quinta-feira

Para o duelo de volta da 2ª fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, 17, às 21h30, no Barradão, contra a Portuguesa, o técnico Vagner Mancini terá de escalar um time um tanto 'remendado'.

Seu melhor jogador, o atacante Marinho, assim como o também titular William Farias, volante, já vêm contundido há uma semana e segue sem condições de jogo. Nesta terça-feira, 17, o atacante Vander, outra peça importante, pegou uma virose e, caso não se recupere a tempo, também ficará de fora.

O trio se junta no departamento médico a antigos desfalques, como o zagueiro Josué, ainda sem previsão de retorno, além do atacante Dagoberto e do zagueiro Guilherme Mattis, que estão em processo de recondionamento físico e, na próxima semana, já devem treinar normalmente com o grupo. Isso sem contar o goleiro Caíque, que está a serviço da Seleção Brasileira sub-20 até o fim do mês.

O Vitória precisa vencer para avançar. Empate em 0 a 0, mesmo placar do confronto de ida, leva a disputa para os pênaltis. Qualquer outro resultado classifica a Lusa.

No lugar de William Farias, Marcelo deve seguir na equipe. Já no ataque, está a indecisão. Com um desfalque certo e outro possível, Mancini tem como opções quatro atletas que, somados, só anotaram quatro gols em 2016. São eles: Alípio (2), David (1), Nickson (1) e William Henrique.

Camisa e ingressos

Os ingressos para o jogo com a Portuguesa, à venda no Barradão e lojas do Vitória, custam R$ 60 (R$ 30 a meia) a arquibancada e R$ 90 (R$ 45) a cadeira. Já para o jogo com o Corinthians, domingo, pela Série A, a arquibancada sairá a R$ 100 (R$ 50) e a cadeira a R$ 150 (R$ 75).

Os torcedores que desejam assistir às duas partidas terão uma promoção: quem comprar pela internet (ingressofacil.com.br) até o meio-dia de quinta, pagará pela 'casadinha' dos dois jogos a arquibancada a R$ 60 e a cadeira a R$ 80. Depois, o preço na internet seguirá o mesmo, mas só para o duelo de domingo.

Será quando o Vitória estreará sua nova camisa rubro-negra, apresentada há cinco dias. Na quinta, atuará com o uniforme nº 3, em red fluor.

