Turno novo, vida nova. Pelo menos é isso que o Vitória espera que aconteça a partir deste sábado, 21, quando enfrenta o Guarani, no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada do returno (20ª) do Brasileirão da Série B. Nesta sexta, 20, no gramado principal do estádio, foi realizado o único treino para a partida.

Vitória relaciona Sérgio Mota para duelo contra o Bugre

A reapresentação ocorreu às 8h e, logo de cara, os atletas rubro-negros foram submetidos a exames RT-PCR, para a detecção da Covid-19. Logo em seguida, os jogadores foram a campo e o treinador Wagner Lopes realizou os ajustes táticos finais para encarar o Bugre. O comandante trabalhou também a bola parada, seguindo o ritual pré-jogo.

Depois dos trabalhos, os 24 jogadores relacionados foram à chácara Vidigal Guimarães, onde estão concentrados. A lista tem o retorno do volante uruguaio Pablo Siles, que cumpriu suspensão contra o Vila Nova-GO. Outra novidade é a estreia do meia Sérgio Mota, novo contratado do Leão.

Mesmo recuperado da lesão, o zagueiro Thalisson Kelven permanece afastado porque ainda tem receio ao choque devido a contusão no ombro.

Nova lesão de Vico

Um dos destaques do Vitória na temporada passada e no início de 2021, o atacante Vico ficará mais um tempo afastado dos gramados. Durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura, ele sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda. Segundo o doutor Ivan Carilo Pinto, diretor médico do clube, a previsão é de afastamento por oito semanas.

Vico tinha atuado 17 minutos no jogo contra o Vasco e ficou de fora das três partidas seguintes. O clube informou que o planejamento era promover seu retorno gradativamente. A primeira lesão havia ocorrido no fim de abril, quando ele ficou afastado por pouco mais de três meses.

