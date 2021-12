Vitória regulariza o atacante Pedro Oldoni

Mesmo sem anunciar oficialmente, o Vitória regularizou o atacante Pedro Oldoni. O nome do jogador apareceu na última terça-feira, 12, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, com contrato até o final de 2013.

Pedro chegou a ser anunciado no início do ano como reforço do rubro-negro baiano, mas a diretoria voltou atrás e disse que o jogador ficaria no clube para um período de recuperação após uma cirurgia no joelho e que, posteriormente, poderia ser contratado.

O atacante começou sua carreira no Atlético-PR, onde teve boas participações mas não se tornou titular. Teve passagens no Atlético-MG, futebol português (Nacional) e espanhol (Valladoid), mas também não teve boas passagens. Retornou ao Atlético-PR em 2012, quando acabou relegado ao sub-23 do clube e acabou também precisando fazer a cirurgia no joelho.

