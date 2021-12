Vitória regulariza dois jogadores para estreia no Nordestão

O Vitória poderá contar com os jogadores Escudero e Lucas Zen na sua estreia pela Copa do Nordeste. O nome dos atletas apareceu nesta sexta, 17, no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e estarão à disposição do técnico Ney Franco para a partida contra o América-RN, no domingo, 19, no Barradão.

No coletivo, desta sexta, 17, na Toca do Leão, os atacantes Willie e Alan Pinheiro ganharam as vagas de William Henrique e Pedro Oldoni no ataque. No entanto, nenhum dos dois tem escalação garantida no time titular para o duelo.

A equipe principal foi formada com Wilson; Ayrton, Dão, Lucas Zen e Juan; Cáceres, Escudero e Juan; Marquinhos, Willie e Alan Pinheiro. A atividade acabou empatada em 3 a 3. Cáceres, Willie e Juan marcaram para os titulares. Pedro Oldoni, duas vezes, e Mauri descontaram para os reservas.

O novo reforço do Leão, o zagueiro Rodrigo Defendi treinou a parte física separado do elenco. Já o argentino Ferrari foi liberado para ir ao seu país resolver problemas de documentação.

