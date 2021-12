Vitória reforça finalizações na Toca do Leão

O Vitória fechou o treino desta quinta-feira, 29, na Toca do Leão. Tudo para surpreender o Bahia no clássico desta domingo, 2, às 16 horas, no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Depois de uma atividade de posse de bola em espaços reduzidos, além de outros trabalhos técnicos, os jogadores participaram de um trabalho tático.

O meia Carlos Eduardo participou normalmente e pode ser uma surpresa para o Ba-Vi. O zagueiro Wallace – ainda não oficializado - foi outro que treinou bem, mas não deve ser regularizado a tempo para disputar o Ba-Vi. Com isso, Ramon deve ser titular na vaga de Fred, vetado.

adblock ativo