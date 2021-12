Vitória reencontra Vasco e quer fazer valer o histórico de freguesia

O reencontro do Vitória com o Vasco, nesta quinta-feira, 9, às 19h15, em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil, tem um gostinho bom de nostalgia para o Rubro-Negro. Isso porque, levando em conta todas as vezes em que os clubes se enfrentaram, a vantagem no retrospecto fica com o Leão. Acompanhe os principais lances da partida.

Em 40 jogos oficiais, foram 17 vitórias do Rubro-Negro contra 13 do cruzmaltino, e dez empates. O último confronto ocorreu em 2013. Depois, os times se desencontraram na gangorra das divisões do Campeonato Brasileiro.

Quando o assunto é Copa do Brasil, a freguesia se fez valer em 2010. O Vitória despachou o Vasco nas quartas de final na campanha em que o Rubro-Negro chegou à final.

Na partida de ida, o Leão venceu por 2 a 0 no Barradão. Na volta, em São Januário, o cruzmaltino ganhou a partida por 3 a 1, mas o gol fora de casa deu a vaga ao Leão.

Quem consegue forçar um pouco mais a memória ainda lembra do disputadíssimo 5 a 4 em 1999, vencido pelo Vitória. Naquela ocasião, pelas quartas do Brasileiro, houve ainda dois empates que levaram o time às semifinais.

Lenha na fogueira

Se a freguesia do Vasco já não fosse motivo suficiente para apimentar a partida, vale salientar, também, que será o primeiro teste do Leão nesta temporada frente a um time de Série A. Até então, tanto pelo Campeonato Baiano quanto pela Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, os duelos foram com times de séries C e D.

O peso do jogo se refletiu nos treinos: nem o Vitória e nem o Vasco liberaram acesso aos trabalhos nesses últimos dias. Também existem dúvidas quanto às escalações: no Leão, sobre os titulares nas laterais e no ataque.

O Cruzmaltino já adiantou que Luis Fabiano não fará sua estreia nessa partida, mas Nenê está relacionado. Quem também deve entrar em campo é Escudero, meia que ainda deixa saudades na torcida do Leão. Essa, inclusive, será sua primeira partida contra o Vitória desde que deixou o clube, no final de 2015.

Ciente do que o jogo desta quarta representa para o Rubro-Negro, Cleiton Xavier disse que a qualificação do adversário é o maior desafio. “A gente sabe da qualidade que o elenco do Vasco tem, independentemente de quem venha. Essa é a nossa maior preocupação: neutralizar os jogadores. E que a gente possa fazer nosso jogo, mostrar nossa qualidade”, discorreu o atleta.

Sobre o treino fechado, o meia defendeu como uma estratégia. “Eu acho que todo mundo usa dessa arma para poder trabalhar a bola parada, que pode ser necessária nesses jogos de mata-mata. Quem estiver mais concentrado ganha”, disse.

Com as mudanças na Copa do Brasil deste ano, a terceira fase volta a ter dois jogos. O de volta está marcado para quinta que vem, dia 16, no Barradão, às 19h30.

Vasco x Vitória - Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h15

Quando: Quinta-feira, 9, às 19h15

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Wagner de Almeida Santos e Daniel do Espírito Santo

Vasco - Martín Silva, Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques e Henrique; Jean, Douglas, Wagner e Nenê; Kelvin e Thalles. Técnico :Cristóvão Borges.

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Euller; Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier; Kieza e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

