Vitória recorre de todas as penas impostas pelo TJD

Nesta sexta-feira, 2, o departamento jurídico do Vitória recorreu de todas as punições impostas ao clube no julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), relacionadas ao primeiro Ba-Vi de 2018.

O Rubro-Negro teve quatro jogadores punidos: Kanu, Yago, Rhayner e Denílson. Além disso, o clube foi condenado a pagar uma multa de R$ 100 mil.

Além do recurso, o clube também deu entrada na solicitação do efeito suspensivo para os jogadores punidos. Mas, como esse efeito só passa a ser aplicado após o jogador cumprir a segunda partida de gancho, os quatro atletas seguem impossibilitados de entrar em campo no domingo, 4, diante do Jacobina.

Em relação ao pagamento da multa de R$ 100 mil por ter forçado o encerramento do clássico, o Vitória entende que, como todos os atletas envolvidos no episódio foram absolvidos, o mesmo deve acontecer com o clube.

Preparação

Depois de ganhar uma rápida folga após o desembarque em Salvador, na quinta-feira, os jogadores do Vitória se reapresentaram no início da tarde desta sexta para iniciar a preparação para a partida contra o Jacobina, marcada para as 16h deste domingo, no Barradão.

Vagner Mancini comandou atividade fechada para a imprensa na Toca do Leão. De acordo com a assessoria de imprensa, o técnico usou o treino para exercitar a troca de passes entre os jogadores.

Em um segundo momento, já sem os atletas que estiveram em campo contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, o treinador fez uma atividade em campo reduzido com equipes de seis jogadores.

O meia Guilherme, que se recupera de uma lesão na coxa, ficou apenas no departamento médico.

