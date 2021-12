Vitória recebe Sport e tenta se distanciar do Z-4

Cinco jogos sem triunfos, 16ª colocação e a três gols da zona de rebaixamento. Tome ingredientes na panela de pressão rubro-negra. O Vitória encara o Sport, neste sábado, 31, às 21h, no Joia da Princesa, com a missão de vencer e ir para o recesso da Copa do Mundo sem muita agonia.

O Leão baiano só não está no grupo da degola porque tem saldo negativo de dois gols, enquanto o Flamengo (17º) tem menos quatro. Se 'despedir' do Brasileirão com uma derrota, seria catastrófico para a equipe do técnico Jorginho.

"Nos temos que ter apoio e eles [jogadores] têm que mostrar ao torcedor o que querem. Vamos nos entregar o máximo para vencermos", disse o treinador, que deve mandar a campo praticamente a mesma equipe que iniciou contra o Goiás. A exceção deve ser a entrada do atacante Willie na vaga de Neto Coruja, vetado.

Foi isso que sinalizou Jorginho no treino de ontem e na entrevista coletiva. Questionado sobre a permanência de Hugo, muito contestado pela torcida, o comandante deu a entender que vai manter o meia. "Ele foi muito importante no último jogo. Eu entendo as críticas, mas temos esses jogadores para usar. Quando o Ney estava aqui ele não utilizou?".

Na atividade, ele também testou Luiz Gustavo no meio e Dinei no lugar de Souza, na linha de frente.

Neto Baiano retorna

O atacante Neto Baiano, ex-Vitória, está de volta ao time titular do Sport, após cumprir suspensão. Em seis partidas no Brasileirão, o centroavante balançou a rede apenas uma vez.

Neto fez história no Leão da Barra ao se tornar o maior artilheiro da história do Barradão, com 51 gols. No duelo deste sábado, o técnico Eduardo Baptista não contará com o atacante Leonardo e o lateral-direito Patric, vetados.

