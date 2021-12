Vitória recebe sondagem do Goiás por Marquinhos

Uma das duplas de ataque que deu alegrias ao torcedor do Vitória em 2012 poderá ser reeditada no Goiás em 2013: além de Neto Baiano, que já está no Esmeraldino, o atacante Marquinhos também está na mira do alviverde goiano.

Quem confirmou a sondagem foi o diretor de futebol do time baiano, Raimundo Queiroz. O dirigente disse ainda que o Vitória estaria disposto a negociar o jogador.

"O Goiás demonstrou interesse pelo Marquinhos. Estamos aberto a negociação, mas, a princípio, foi apenas uma sondagem", disse Raimundo Queiroz.

Embora tenha começado o ano como titular do Vitória na disputa da Copa do Nordeste, Marquinhos perdeu espaço após a chegada do argentino Maxi Biancucchi, que tem sido escalado pelo técnico Caio Júnior ao lado de Marcelo Nicácio.

Além de Marquinhos, de Maxi e de Nicácio, o Leão tem ainda outros três atacantes no elenco: Dinei, Alan Pinheiro e Lúcio Maranhão. William Henrique foi emprestado ao Botafogo-BA e Edson foi emprestado ao Fortaleza.

