Vitória recebe Santos para definir rumo no Brasileirão

Qual é o verdadeiro Vitória: o que vem há mais tempo sem perder no Brasileirão - são seis jogos invicto - e aspira lugar na parte de cima da tabela ou o que está a quatro pontos da zona e tem receio do rebaixamento? O jogo deste domingo, 24, será um divisor de águas para definir a versão que o time adotará. Às 18h30, no Barradão, o Leão, que largou nesta 16ª rodada em 12º lugar, recebe o Santos.

O problema do Vitória é que, além de haver começado o Brasileirão de forma irregular, empatou quatro das últimas seis partidas. Por isso, não deslanchou. Os três primeiros jogos da série invicta foram: 2 a 1 no Grêmio, 1 a 1 com a Ponte Preta e 3 a 2 no Sport.

Depois, vieram outras três boas atuações, mas que terminaram em empates: 2 a 2 com o Cruzeiro, após estar perdendo por 2 a 0 fora de casa, 0 a 0 com o Fluminense, no Barradão, em que dominou o jogo, e 1 a 1 com o Atlético-PR, outra vez igualando uma partida como visitante após sair perdendo no placar.

Neste domingo, o Rubro-Negro pode se tornar um dos protagonistas do campeonato ou se aproximar perigosamente do grupo dos rebaixáveis. O técnico Vagner Mancini explica o caráter decisivo do embate: "Será fundamental não só pela possibilidade de nos colocar na parte de cima da tabela, mas também pela qualidade do Santos, que está no G-4. Uma vitória nos consolidará com uma bela invencibilidade e nos dará o moral de ter batido um dos candidatos ao título. Por outro lado, uma derrota nos faria olhar para trás e perceber que, nessa sequência positiva, nós empatamos demais".

Serginho e Cárdenas

O Vitória vai para o jogo reforçado por dois meias. Cárdenas deve começar no banco de reservas e fazer sua estreia no decorrer da partida. Já Serginho, que estreou bem ao entrar no segundo tempo contra o Atlético-PR, deve fazer sua primeira partida como titular. Curiosamente, será contra o Santos, sua ex-equipe.

"O Santos é o clube que me revelou. Sou grato por isso. Mas será bom fazer uma grande partida contra ele. Quero muito honrar a camisa do Vitória", disse. Mancini aprova o ex-santista: "Nós vínhamos necessitando de um meia-armador como ele, que tem uma maneira de atuar diferente da que o nosso elenco apresenta. Serginho nos deu um bom alento na partida passada".

Por outro lado, uma baixa será sentida: a do atacante Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Santos não terá principal jogador

O time paulista, 4º na tabela, jogará praticamente com força máxima neste domingo. Contudo, estará desfalcado justamente de seu melhor jogador, o atacante Gabigol, a serviço da seleção olímpica

adblock ativo