Vitória recebe Sampaio Corrêa em busca de goleada para seguir no Nordestão

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira, 24, às 19h, no Barradão, com uma das missões mais difíceis do ano: reverter o resultado negativo de 3 a 0 do primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa e avançar para as semifinais da Copa do Nordeste.

Na partida desta quarta, 23, o goleiro Ronaldo fará sua primeira participação na equipe profissional do Vitória. Em oito anos de clube, o atleta conseguiu sua primeira oportunidade de jogar após a perda da titularidade de Caíque para Elias, que não jogará por não estar inscrito na competição.

Apesar da ansiedade para o jogo, Ronaldo se diz tranquilo para a estreia. O jogador ainda recebeu uma 'forçinha' do ex-goleiro e ídolo rubro-negro Viáfara, que se desejou sorte nas redes sociais. “A gente fica sempre honrado em receber um ‘pouco de sorte’ do Viáfara, um dos ídolos do clube. Espero fazer um pouco do que ele fez aqui”, disse.

Para o duelo, uma boa atuação de Ronaldo será crucial para o Leão, já que a equipe precisa vencer por 4 a 0. Se sofrer um gol, será preciso fazer cinco de diferença. Caso repita o placar do jogo no Maranhão, a decisão vai pros pênaltis.

A história do confronto entre as equipes não é favorável ao rubro-negro. Em seis jogos, foram quatro triunfos do Sampaio e apenas duas do Leão. Nos três últimos últimos jogos, o Sampaio saiu vencedor. Apesar da história difícil, esses dados podem ser mais um incentivo para que o Leão entre em campo faminto.

O clima parece mesmo ser de confiança e tranquilidade no Vitória. A coletiva concedida por Ronaldo na tarde desta quarta contou com a presença dos colegas da base. Ramon, Bruno Bispo e o parceiro de posição Caíque foram prestigiar a entrevista do goleiro. Ramon até se arriscou como repórter e quis saber de Ronaldo como seria a noite antes da estreia. “Vai ser bem tranquila”, garantiu.

O Leão vai jogar também contra a greve dos rodoviários, que pode dificultar o acesso ao estádio. Mas o torcedor que for ao Barradão pode garantir o seu ingresso a partir de R$ 5 (meia entrada). A promoção é válida apenas para as arquibancadas. As cadeiras permanecem com os valores normais: R$ 25 (meia) e R$ 50 ( inteira). Os ingressos estão à venda las lojas oficiais do clube e nas bilheterias.

*Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

