Vitória recebe Oeste para se manter na liderança da Série B

Dentro da Teoria do Caos, existe o estudo chamado 'efeito borboleta', desenvolvido pelo matemático Edward Lorenz. Nele, o também filósofo garante que um fenômeno que parece inofensivo pode provocar um verdadeiro caos em outros setores. É o caso do lateral direito Diogo Mateus. Quando ele se ausenta, causa uma verdadeira bagunça nas duas alas do Leão. Após cumprir suspensão, ele retorna nesta terça-feira, 25, para o jogo contra o Oeste, no Barradão, a partir das 19h.

Ainda sobre o tal efeito, Lorenz defende que "o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez provocar um tufão do outro lado do mundo". A mesma coisa. Basta Diogo Mateus sair para a desordem tomar conta de todo o time. O técnico Vagner Mancini precisa fazer uma verdadeira engenharia para evitar o pior. Diego Renan, titular da ala esquerda, vai para a direita e um jogador reserva assume a canhota.

Isso atrapalha o entrosamento e compromete o funcionamento das coberturas e dos apoios ao ataque. Geralmente não dá certo. Esta medida foi tomada nos jogos contra Sampaio Corrêa e Náutico, ambos fora de casa. Em ambos o Leão acabou derrotado.

Em Pernambuco, Diego foi para a direita, e entrou no lado oposto Mansur, que foi expulso antes de o Vitória sofrer a virada de 2 a 1. Sábado, no Maranhão, foi parecido. Quem entrou, sobrou. Euller foi responsável pela jogada errada que culminou no gol do triunfo de 1 a 0 dos mandantes.

Resumindo, dos quatro jogos em que Diogo Mateus não atuou, o Leão perdeu três. Sua chegada do Internacional coincidiu com a evolução rubro-negra após eliminação no Estadual e na Copa do Nordeste.

Números

Com exceção da artilharia, o lateral de 22 anos aparece entre os cinco melhores jogadores do Vitória em quase todos os quesitos de estatísticas desta Segundona, de acordo com o site especializado Footstats.

Autor de dois gols, é quem mais deu passes certos no elenco: 543. Errou 95, apenas 14% das tentativas. Está perto de Rhayner no quesito entortar a coluna adversária. São 12 dribles certos, contra 15 do meia-atacante.

O problema de Diogo, que tem contrato até o fim deste ano, é com a indisciplina. Acumula seis cartões amarelos e duas suspensões. São justamente estas saídas forçadas que preocupam Mancini.

O técnico, aliás, confessou que busca um ala direito para concorrer com Diogo Mateus. A diretoria admite contatos com laterais, mas um nome deve ser anunciado somente na próxima semana.

De volta

Entre as três dúvidas para o jogo desta terça, o capitão Escudero surpreendeu até os médicos do Vitória e vai a campo contra o Oeste. Já Pedro Ken, que estava recuperado, voltou a ser vetado, assim como o zagueiro Guilherme Mattis. Ambos podem retornar contra o Bragantino, na próxima terça-feira, fora de casa.

Fominha, o meia argentino garante que não vai para o sacrifício, mas fez de tudo para voltar após um jogo de ausência. "Não voltei a sentir lesão. Fiquei poupado por pancada ou trauma direto. No último jogo, tomei uma pancada e só consegui treinar na sexta-feira. Fiquei uma semana fazendo um tratamento intensivo e estou bem. Posso dizer que estou pronto para jogar", afirmou Escudero, que entra no lugar de Jorge Wagner.

Para o gringo, é hora de esquecer a derrota para o Sampaio Corrêa e mirar a reabilitação. Ele, porém, lamenta a ausência de Pedro Ken e Guilherme Mattis no duelo. "O grupo é forte. São dois jogadores qualificados que ajudam muito. Eles treinaram sábado e domingo, mas infelizmente não vamos poder contar com eles", disse.

