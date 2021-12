Vitória recebe o vice-líder Bragantino com chance de deixar o Z-4

O técnico Osmar Loss já vai encarar seu segundo teste no comando do Vitória nesta sexta-feira, 31, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela 6ª rodada da Série B do Brasileirão. E será uma pedreira das grandes! Depois de empatar fora de casa com o Atlético-GO, o comandante tem pela frente o Bragantino, vice-líder da competição e um dos candidatos ao acesso à elite nacional.

Para este confronto, onde o triunfo é de suma importância para tirar o Leão da zona de rebaixamento, o treinador contará com o retorno do atacante Ruan Levine. Suspenso na última partida diante do Dragão, o jogador está de volta à equipe titular e garante que aprendeu a lição após ser punido pelo terceiro cartão amarelo e desfalcar o time.

“Fiquei muito chateado comigo mesmo pelos cartões que tomei, um pouco de infantilidade. Fiquei muito p***. Em dez anos na base, nunca fiquei suspenso. Em quatro jogos, tomei três cartões. Isso é ruim para um atacante. Fiquei bastante irritado. Professor conversou comigo e me deu bastante moral”, disse o jovem em entrevista coletiva na quinta, 30, na Toca.

E, para evitar um novo resultado negativo dentro de casa, Ruan já tem a receita. “Série B é um campeonato muito nivelado, e a gente não pode vacilar em pequenos detalhes. Quando sair na frente, segurar mais o jogo, dar aquela velha catimbada”, completou o atacante.

Apesar do mau momento rubro-negro, Levine ainda garante que o adversário desta noite é um concorrente na luta pelo acesso à Série A. “O Bragantino vai brigar com a gente o tempo todo pelo acesso. Esse jogo pode ser muito importante por ser um concorrente”, apontou. Então, que o Leão possa somar pontos e desbancar um rival direto por uma vaga na elite.

