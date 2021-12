Vitória recebe o Sergipe em briga direta por posição

Vitória e Sergipe estão rigorosamente empatados no Grupo A da Copa do Nordeste. Ambos têm quatro pontos, um triunfo, um empate e uma derrota na competição. Até o confronto direto entre as equipes, no domingo, 25, terminou em igualdade: 2 a 2 no Francão.

Os times sofreram seis gols na competição, mas o rubro-negro baiano leva ligeira vantagem por ter sido vazado uma vez a menos que o Gipão (Vitória tem saldo negativo de cinco, enquanto o Sergipe tem -6).

E nesta quarta-feira, 29, às 19h (horário de Salvador) as equipes voltam a medir forças. Desta vez no estádio de Pituaçu, em Salvador, os times brigam diretamente pela segunda posição na chave e se manter na cola do América-RN, que tem 100% de aproveitamento.

Este será o primeiro compromisso do Vitória longe do Barradão. O estádio estará à disposição da Fifa para a Copa do Mundo e não poderá ser utilizado pelo rubro-negro até o fim do torneio.

Na partida de estreia, quando atuou sob seus domínios, o Leão foi derrotado pelo América-RN e terá que superar a ausência da Toca do Leão para embalar nas duas partidas seguidas que tem em Salvador - depois do Gipão o time encara o Confiança-SE no mesmo estádio.

O técnico Ney Franco decidiu mandar a campo o que tem de melhor no elenco e fará mudanças apenas em duas posições. O lateral esquerdo Juan retorna à posição de origem e Danilo Tarracha volta para o banco de reservas. Além dele, Alan Pinheiro terá nova chance de mostrar serviço e será o homem de referência na linha de frente do ataque rubro-negro.

Já o Sergipe deverá ter a mesma equipe que empatou o último confronto. A única mudança que chegou a ser cogitada pelo técnico Vinícius Saldanha foi vetada pelo departamento médico. Destaque da equipe nas duas primeiras rodadas, o lateral esquerdo Rômulo segue com dores no púbis e desfalca a equipe mais uma vez. Com isso, o volante Edinho segue improvisado na posição.

