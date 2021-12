Vitória recebe o São Paulo de olho no G-4

Para dar continuidade ao seu bom início na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o São Paulo na tarde deste domingo, 14, no Barradão, com o pensamento único de vencer.

Ultrapassado pelo Bahia, que tem um jogo a mais, o rubro-negro iniciou a sétima rodada na quarta colocação do Brasileirão. Com três vitórias, um empate e duas derrotas, o Leão tem dez pontos ganhos.

No último domingo, 7, o rubro-negro perdeu por 1 a 0 para o Goiás e deixou escapar a chance de assumir pela primeira vez a liderança do torneio nacional. O time baiano volta a jogar no Barradão 44 dias depois de ter batido o Vasco por 2 a 0 diante do seu torcedor, em duelo válido pela terceira rodada.

Já o tricolor paulista está há quatro jogos consecutivos sem vencer no torneio nacional e tenta se livrar de uma crise em que se vê envolvido há pouco mais de um mês. Na última quarta-feira, 10, o São Paulo levou 2 a 1 do Bahia em pleno Morumbi. No dia seguinte, para conter a turbulência, o clube anunciou o técnico Paulo Autuori como substituto de Ney Franco.

Além de Vitória x São Paulo, também jogam no domingo Corinthians x Atlético-MG, Grêmio x Botafogo, Coritiba x Atlético-PR, Vasco x Flamengo, Criciúma x Goiás e Cruzeiro x Náutico.

Vitória

A semana na Toca do Leão foi marcada por um susto: o lateral-direito Nino Paraíba machucou o pé esquerdo em dividida com o zagueiro Fabrício e, até a última sexta-feira, 12, era tratado como dúvida para encarar o São Paulo.

Contudo, o ala se recuperou a tempo e está confirmado para a partida. Se Nino fosse vetado, o técnico Caio Júnior poderia lançar mão pela primeira vez de Daniel Borges, jogador recém-chegado à Toca do Leão. O jogador ficará como opção no banco de reservas.

Uma vez que ainda não pode contar com Deola, com Luís Alberto e nem com Mansur, todos ainda em recuperação de lesões, Caio Júnior deverá manter a mesma formação que mandara a campo no jogo contra o Esmeraldino.

São Paulo

No São Paulo, 19 jogadores foram relacionados pelo técnico Paulo Autuori para a partida deste domingo. A novidade na lista é o retorno do volante Fabrício, que estava afastado, por decisão do ex-treinador Ney Franco, desde a última rodada do Paulistão desse ano.

O time paulista, no entanto, encara o Leão com nove desfalques, entre eles o meia Jadson. O jogador sofreu uma torção no tornozelo direito durante o treino da manhã deste sábado e foi vetado pelo departamento médico.

Paulo Autuori também não contará com Negueba, Carleto, Paulo Miranda, Rafael Toloi, Denilson e Douglas. Suspensos por terem sido expulsos no último jogo contra o Bahia, Luis Fabiano e Clemente Rodríguez também não jogam.

adblock ativo