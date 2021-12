Vitória recebe o São Caetano para cravar acesso

Embora a matemática contrarie as estatísticas e recomende cautela, são grandes as chances de que um eventual triunfo sobre o São Caetano na noite desta sexta-feira, 26, no Barradão, signifique para o Vitória o retorno antecipado à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 66 pontos ganhos, o rubro-negro ocupa a segunda colocação e está oito pontos à frente do Azulão, quinto colocado e seu concorrente direto na briga pelo acesso. Por isso, se vencer, o time baiano pode abrir 11 pontos de diferença sobre o seu rival e deixar a sua classificação muito bem encaminhada.

A tese é reforçada ainda pelo fato de que o time do ABC paulista pega, na sequência do campeonato, o Criciúma, o Atlético-PR e o Goiás, justamente os outros três clubes que compõem o G-4. Um possível resultado positivo também pode devolver o Leão à liderança do torneio: basta que o Esmeraldino, então o líder com 67 pontos, não vença o ABC, no Estádio Frasqueirão.

Para a encarar o Azulão, o técnico Ricardo Silva segue sem poder contar com o zagueiro Victor Ramos, ainda em recuperação de uma lesão muscular. Já o atacante William retorna de suspensão e vira opção para o banco de reservas. O São Caetano, por sua vez, demitiu o técnico Emerson Leão e será comandado pelo interino Aílton Silva. O zagueiro Wagner foi expulso na rodada anterior e não joga.

Além de Vitória x São Caetano e de ABC x Goiás, a 33ª rodada tem ainda os duelos Barueri x América-RN, Boa Esporte x Ceará, Avaí x Paraná, Atlético-PR x Guaratinguetá, Joinville x América-MG, Guarani x Criciúma, Ipatinga x CRB, ASA x Bragantino.

Vitória - O jovem das divisões de base Josué deverá ser mantido por Ricardo Silva como substituto do zagueiro Victor Ramos, que ainda se recupera de uma lesão muscular e deve ficar à disposição somente para o jogo de sábado, 3 de novembro, contra o Bragantino.

Nesta última quinta-feira, 25, o treinador rubro-negro abriu mão do habitual treino coletivo e, em tendo promovido trabalho de posse de bola com os seus comandados, não deu pistas sobre se a sua equipe terá mudanças na partida desta sexta.

Por isso, espera-se que o Leão vá a campo inicialmente com o mesmo time que começou a partida da última terça-feira, 23, em Maceió. A novidade pode ser a eventual saída de Marquinhos para a entrada de William, que retorna de suspensão.

Cada vez mais perto do acesso, o rubro-negro ostenta 68,8% de aproveitamento: em 32 jogos até aqui, venceu 20 jogos, empatou seis e perdeu outras seis.

São Caetano - Embora esteja a apenas um ponto do Atlético-PR, quarto colocado e primeiro time a compor o G-4 da Série B, o São Caetano pode estar prestes a atravessar um momento de crise.

É que, durante a semana, o clube decidiu por demitir o técnico Emerson Leao e, pelo menos até momentos antes da partida em Salvador, ainda não havia contratado um substituto. O nome mais cotado é o de Vadão.

Para o duelo no Barradão, o técnico interino Aílton Silva não poderá contar com o zagueiro Wagner, que foi expulso no duelo com o Ipatinga e terá que cumprir suspensão. O baiano Gabriel deverá ser o seu substituto.

Com 60,4% de aproveitamento, o São Caetano já venceu 16 partidas, empatou dez e perdeu seis nesta Série B. Há duas rodadas sem vencer, amargou empates com o Barueri e com o Ipatinga, 19º e 20º colocados, respectivamente.

