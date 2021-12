Vitória recebe o Goiás em 'decisão' pela Série B

O duelo deste sábado, 22, entre Vitória e Goiás, no Barradão, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem cara de decisão: o vencedor poderá dar um grande passo rumo à classificação para a Série A.

Líder isolado do torneio há nove rodadas, o rubro-negro soma 54 pontos ganhos. Com a melhor campanha do segundo turno, o seu adversário está na cola: é o terceiro, com 49 pontos. Se vencer, o Leão ampliará para oito pontos a diferença sobre o Esmeraldino; se perder, além de ter a diferença sobre o time goiano reduzida, poderá sofrer aproximação também do Criciúma, então o segundo colocado com 49.

Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani, além dos laterais Nino Paraíba e Léo, poderá perder também o atacante William, poupado durante os treinos por conta de uma lesão muscular. Na ala direita, Carlinhos ganha nova chance. Se William for mesmo confirmado como desfalque, o treinador poderá escalar Alan Pinheiro ou Marquinhos.

Pelo Esmeraldino, o técnico Enderson Moreira tem o retorno do atacante Iarley, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O jogador, no entanto, deve começar no banco, já que o desempenho de Renan Oliveira tem agradado. Ex-jogador rubro-negro, o volante Dudu Cearense pode estrear pelo alviverde em pleno Barradão, mas deve começar no banco.

Além de Vitória x Goiás, o sábado que fecha a 26ª rodada tem ainda os duelos Atlético-PR x Ceará, São Caetano x CRB, Barueri x Boa Esporte, Ipatinga x Criciúma e ASA x América-RN.

Vitória - Com dores musculares, o atacante William deixou o treinamento da última quinta-feira, 20, e virou dúvida para o técnico Paulo César Carpegiani.

O treinador, que ainda não sabe se poderá contar com o centroavante, testou Alan Pinheiro e Marquinhos ao lado de Elton no ataque.

Já na ala direita não há dúvidas: Carlinhos ganha nova chance, já que os laterais Nino Paraíba e Léo seguem em tratamento no departamento médico. O restante do time deverá ser o mesmo que empatou sem gols com o Guarani.

Invicto há dez rodadas, o rubro-negro já venceu 16 partidas, empatou seis e perdeu três - um aproveitamento 72%. É o time que menos perdeu e que mais venceu na competição.

Goiás - O técnico do Goiás, Enderson Moreira, ganhou um importante reforço para a partida a ser disputada no Barradão: o atacante Iarley, que cumpriu suspensão na rodada anterior, está de volta.

No entanto, o treinador ainda tem dúvida sobre se promoverá o retorno do atacante ao time titular: no último treino coletivo, testou o mesmo time que havia entrado em campo contra o Atlético-PR, com Renan Oliveira na vaga de Iarley. Se mantiver mesmo o atacante fora do time, o seu time jogará no 4-5-1, somente com Walter como atacante.

O duelo em Salvador poderá marcar também a estreia do volante Dudu Cearense, jogador revelado pelo Vitória, que chegou ao Goiás no começo do mês e até então apenas aprimorava a parte física. O jogador, no entanto, deverá começar no banco de reservas.

Dono da melhor campanha do segundo turno da Série B, com cinco vitória e um empate, o Goiás tem 65,3% de aproveitamento. O time goiano já figura no G-4 há sete rodadas.

