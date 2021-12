Vitória recebe o Globo-RN de olho na ponta do grupo no Nordestão

Virtualmente classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 27, o Vitória recebe o Globo-RN, às 21h45, no Barradão, com objetivo de defender a liderança do Grupo B da competição.

O Rubro-Negro entra na última rodada como primeiro colocado do grupo graças ao critério de gols pró, já que empata em pontos, número de triunfos, e saldo de gols com o vice-líder ABC.

O problema é que a equipe potiguar joga em casa, contra o lanterna e já eliminado Ferroviário, que tem apenas um ponto até aqui. A tendência é que o time de Natal vença e consiga ampliar o número de gols marcados e o saldo.

Para defender a ponta, e ter a vantagem de decidir em casa nas quartas de final, o Leão precisa então vencer e se manter à frente do ABC no saldo e no número de gols pró.

Atualmente, a vantagem nesse quesito é de apenas dois gols. Nesse caso, nada melhor que golear para garantir o topo da tabela.

Pensando apenas na classificação, um empate é suficiente para o Vitória. Graças ao saldo de gols em relação ao Globo, a equipe comandada por Vagner Mancini pode se classificar até mesmo em caso de derrota.

Apenas uma tragédia elimina o Rubro-Negro na noite desta terça. O adversário precisa vencer por quatro gols de diferença para ultrapassar o Leão na tabela.

Os rubro-negros não poderiam escolher um rival melhor para o jogo desta terça. As equipes já se enfrentaram duas vezes em 2018, ambas no Rio Grande do Norte, e o Leão saiu vencedor nas duas ocasiões.

Foram quatro gols marcados e apenas um sofrido. Esse, na estreia do time na temporada, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terminou com placar de 2 a 1 para o Rubro-Negro.

No encontro pela Copa do Brasil, triunfo por 2 a 0, com dois gols de Denílson. Como está suspenso do Campeonato Baiano, o atacante é presença garantida na partida de logo mais. Mesmo que Mancini opte por poupar alguns jogadores, a decisão não se aplica ao camisa 95.

Autor de sete gols na temporada, três deles na Copa do Nordeste, o ‘Pernalonga’ celebrou o início pelo Vitória

“Estou muito feliz com a fase que venho passando aqui no Vitória. Quero manter essa sequência com a equipe para conquistarmos juntos nossos objetivos este ano” disse o atacante, que também falou sobre o rival desta terça.

“Vamos ter um jogo muito difícil e temos que ter atenção máxima durante os noventa minutos para vencermos e garantirmos nossa vaga”, projetou Denílson.

Mistério

Se a presença de Denílson é dada como certa, o resto do time ainda é um mistério.

Nesta segunda, 26, o técnico Vagner Mancini encerrou a preparação para o jogo com um treino fechado para a imprensa.

Como no fim de semana o Leão tem pela frente a final do Campeonato Baiano contra o rival Bahia, Mancini optou por poupar alguns jogadores para o confronto desta terça.

Fernando Miguel, Lucas, Juninho, Fillipe Soutto, Uillian Correia, Nickson e Neilton não foram sequer relacionados para a partida contra o Globo.

Por outro lado, Rhayner, recuperado de cirurgia, voltou a aparecer na lista do treinador rubro-negro.

