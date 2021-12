Vitória recebe o Galo tentando pôr fim à sequência negativa

Nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória brigava para se manter firme no G-4 e chegou a disputar ponto a ponto a liderança com Coritiba e Botafogo. No entanto, depois da pausa para a Copa das Confederações, o time caiu de rendimento e agora, na última partida do primeiro turno, ocupa a 12ª posição, apenas três pontos distante da zona de rebaixamento.

E, neste sábado, 7, feriado da Independência, o clube recebe o Atlético-MG no Barradão, às 18h30, para pôr fim à sequência de quatro derrotas seguidas e tentar reagir na competição.

Se longe de casa o time conseguiu somente quatro pontos dos 27 disputados, o rubro-negro conta com o fator casa para encerrar o primeiro turno ainda sonhando com o topo. Diante de sua torcida, o Leão perdeu somente uma partida e estava invicto em 2013 até 1º de setembro, quando foi derrotado pelo Criciúma.

O Galo, por sua vez, também não vive boa fase e beira a zona da degola. O atual campeão da Libertadores da América tem somente 21 pontos e ocupa a 15ª posição no torneio nacional. Além disso, o time de Ronaldinho Gaúcho conquistou somente uma vitória como visitante.

Apesar da campanha irregular, o Atlético-MG vem para Salvador em uma sequência de sete jogos invicto, com cinco empates e duas vitórias. Depois do Náutico, o Atlético-MG divide com o São Paulo o título de pior ataque do Brasileirão, com 17 gols em 18 partidas.

Meio-campo modificado

Ney Franco comandou somente um coletivo com os novos comandados - na tarde desta sexta-feira, 6, - e já fez alterações na equipe. Sem poder contar com o zagueiro Fabrício, vetado pelo departamento médico, ele deve promover a estreia de Kadu com a camisa do Leão, formando a dupla defensiva com Victor Ramos.

O meio-campo deve ser o setor mais modificado. No último treino antes do duelo, Luís Alberto ficou de fora e Michel formou a dupla de volantes com o paraguaio Luís Cáceres.

O sistema com três volantes da última partida também foi desfeito. Renato Cajá e Marquinhos serão os responsáveis por municiar os atacantes. A linha de frente, também foi modificada: Alemão, titular na derrota para o Criciúma, começa no banco de reservas e Dinei retoma a camisa 9.

Vários desfalques

Com vários desfalques para montar a equipe, o técnico Cuca traz para Salvador um time cheio de suplentes. Réver e Pierre, suspensos, permanecem em Belo Horizonte, enquanto Marcos Rocha e Jô estão à serviço da Seleção Brasileira. Júnior César, com uma virose, além de Gilberto Silva, Leandro Donizete e Alecsandro estão entregues ao departamento médico.

Para montar o quebra-cabeças, o treinador sinalizou que vai improvisar o meia-atacante Luan na lateral direita, enquanto o criticado Richarlyson deve ganhar uma nova chance do lado esquerdo. O ex-zagueiro do Coritiba, Emerson, será o substituto de Réver no miolo da zaga.

Diego Tardelli, que sofreu uma pancada no tornozelo no último treino antes da viagem a Salvador, foi atendido e liberado logo em seguida. Confirmado no time, ele formará com Fernandinho a dupla de ataque do time alvinegro.

adblock ativo