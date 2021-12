Vitória recebe o Fluminense em busca de primeiro triunfo

As atuações não muito agradáveis do Vitória em 2018 têm incomodado a torcida, que cobra resultados imediatos. Passadas três rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe, que somou apenas um ponto, vai em busca do seu primeiro triunfo neste domingo, 6, contra o Fluminense, às 16h, no Barradão.

Dos 29 jogos oficiais disputados pelo Rubro-Negro neste ano, foram 16 vitórias e 8 derrotas. A defesa tem falhado constantemente, mas nesse momento é muito importante que o time também consiga fazer gols para sair dessa situação complicada.

Para o jogo contra o Flu, o técnico Vágner Mancini contará com o retrorno dos atacantes André Lima e Luan, recuperados de lesões, além da presença do zagueiro Aderllan, recém-contratado.

No entanto, o treinador terá dois desfalques. José Welison e Willian Farias, ambos com dores musculares, serão poupados. Já o atacante Lucas Fernandes, por força do contrato de empréstimo, não pode enfrentar o clube de origem e também fica de fora.

O Fluminense terá uma semana desgastante. Após o jogo em Salvador, o time embarca para a Bolívia e vai pegar o Nacional Potosí pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Com isso, alguns jogadores devem ser poupados no jogo de deste domingo.

A estatísticas recentes são favoráveis. Dos últimos sete jogos que o Leão fez contra o Tricolor carioca, venceu três e empatou um. O último encontro entre os clubes foi em setembro do ano passado, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileiro.

Com gols de Kanu e Neilton, o time conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 já nos minutos finais da partida. Àquela época, o Leão carregava o título de pior mandante da competição, com a péssima campanha realizada dentro de casa.

Na história dos confrontos, foram 15 triunfos do Flu contra 9 do Vitória, em 37 jogos disputados.

*Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

