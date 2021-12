Vitória recebe o Figueira e busca ficar mais perto da permanência na Série B

O Vitória entra em campo neste sábado, 2, às 16h30, no Barradão, diante do Figueirense, em uma verdadeira chance de ouro para se afastar de vez da zona de rebaixamento da Série B. Com 32 pontos, o time catarinense abre o Z-4 e, em caso de triunfo, o Leão chegará aos 39 pontos e terá sete pontos de vantagem para o adversário.

Para a decisiva partida, o técnico Geninho não poderá contar com o jovem Léo Gomes, expulso diante da Ponte Preta. Quem assume a vaga no meio de campo é Lucas Cândido. O experiente volante vai atuar ao lado de Baraka e fez questão de defender o companheiro, que vem sofrendo críticas por parte da torcida.

“Baraka fez uma boa partida contra a Ponte Preta. É normal sentir um pouco da questão física. Ele é um dos mais velhos do grupo, filosofia do trabalho, se cuidar, se manter. Tenta sempre manter a calma do grupo. Ele é o capitão, a gente se espelha muito nele. É um cara muito responsável”, ressaltou.

Outra mudança importante pode acontecer no esquema tático da equipe. Se contra a Ponte, o técnico Geninho mandou a campo um time com três zagueiros, a tendência é que, atuando em casa e precisando propor o jogo, Geninho volte a escalar três atacantes. Com isso, Felipe Garcia pode ganhar a vaga de Zé Ivaldo.

Com a possibilidade de perder a posição de titular, o zagueiro aproveitou para analisar o adversário catarinense. “Acredito que será um confronto difícil, ainda mais porque eles querem sair da zona de rebaixamento e nós queremos nos distanciar. Creio que eles vão jogar mais fechados, tentar sair no contra-ataque e nós temos que saber aproveitar as chances para conquistar os três pontos”, destacou.

Quem está relacionado para o duelo é o equatoriano Jordy Caicedo. Assim como o lateral Van, que também foi convocado para o jogo, é possível que ambos ainda não tenham condições de atuar os 90 minutos.

Já o Figueirense vive um ano tão ou mais conturbado que o Vitória. Pelo lado do Figueira teve treinador que pediu demissão e jogadores que se recusaram a jogar nesta Série B, causando um W.O.

Com tantos problemas, parecia que o rebaixamento seria apenas questão de tempo, mas o time reagiu e já tem cinco partidas sem derrotas. Foram dois triunfos e três empates neste período.

Por isso, o técnico Pintado definiu o que quer do Figueira para as últimas rodadas da Série B. “Competitividade é a palavra que mais temos dito aqui no dia a dia. É muito importante competir com a mesma determinação, com o mesmo coração”, destacou.

Com as duas equipes querendo evitar o rebaixamento à Série C, tudo indica para um clima de final no Barradão. E que desta vez o Leão não vacile e abata um adversário direto na briga contra o Z-4.

Confrontos equilibrados

O duelo entre Vitória e Figueirense neste sábado marcará o 15º encontro entre as equipes na história do futebol. E quem leva vantagem, ainda que seja pequena, é a equipe baiana, que venceu seis partidas, perdeu cinco e ainda houve três empates.

No total, o Leão marcou 24 gols e foi vazado 17 vezes. As maiores goleadas dos confrontos também foram aplicadas pelo Rubro-Negro. Por duas vezes, o Vitória venceu o adversário catarinense por 4 a 0.

Como ocorreu em 2016, quando o Leão brigava contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e goleou o Figueira, em uma tarde chuvosa no Barradão, com gols de Willian Farias, Marinho, Kieza e Zé Love.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

