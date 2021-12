Vitória recebe o Coritiba pela Sul-Americana nesta quinta

Rivais no Campeonato Brasileiro, rivais também na Copa Sul-Americana. Vitória e Coritiba vão nesta quinta-feira, 25, dar uma pausa na competição nacional para se defrontar em nome de um tira-teima no torneio internacional. Às 21h45, na Fonte Nova, pelo mata-mata da primeira fase, o Leão recebe o Coxa. O jogo de volta será na próxima quarta, 31, em Curitiba.

Vitória e Coritiba já se enfrentaram em dois mata-matas na história da Sul-Americana. O duelo é tão equilibrado que ambos só foram decididos nos pênaltis. Em 2009, deu Leão, após um triunfo e uma derrota por 2 a 0. Nos pênaltis, fez 5 a 3. Em 2013, o Coxa deu o troco, quando voltou a perder a partida de Salvador, dessa vez por 1 a 0, devolveu o placar em Curitiba e, nos pênaltis, venceu por 4 a 3.

Além da classificação para as oitavas de final, quando Vitória ou Coritiba enfrentará o vencedor do confronto entre os argentinos Estudiantes e Belgrano, o triunfo na Sul-Americana servirá ainda como combustível motivacional na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, situação em que os dois times também são adversários diretos. No momento, o Rubro-Negro está dentro da zona, em 17º lugar, com 23 pontos. O Alviverde está bem perto, em 14º, com 25.

Preocupados com o risco que correm, as duas equipes devem poupar parte dos titulares nesta noite. Vagner Mancini, técnico do Vitória, declarou: "O fundamental é focar no Brasileiro, que é nossa principal dificuldade. Não que o Vitória vá abrir mão da Sul-Americana, mas é possível que alguns atletas não participem do jogo, para que a gente os tenha domingo [pelo Brasileirão], contra o América-MG [outro candidato ao rebaixamento], porque o jogo tem ainda mais importância. Porém, sabemos que é uma grande competição, uma chance boa de chegar na Libertadores. Então, temos que ser inteligentes para montar um Vitória capaz de jogar bem hoje e no domingo".

Mancini ainda alerta que um triunfo nesta quinta poderá ter relação com um triunfo no domingo, essencialmente pelo aspecto emocional. "É preciso usar o jogo contra o Coritiba para readquirir o caminho para voltar a vencer. E aí teremos o América-MG, outra vez um duelo decisivo. Serão duas partidas seguidas em casa, e precisamos do apoio de todos", disse.

A última vez que o Leão venceu um jogo foi justamente contra o Coritiba, 3 a 1 em Feira de Santana, pela 18ª rodada do Brasileirão, no dia 3 de agosto. De lá para cá, perdeu do Palmeiras por 2 a 1, empatou com o Santa Cruz em 2 a 2 e levou 2 a 1 do Corinthians.

Boas lembranças

Se, por um lado, a sequência recente de jogos é ruim, as lembranças de Mancini, por outro, são positivas. Além de ter levado a melhor no embate de três semanas atrás - o único entre as duas equipes neste ano até aqui - ele ainda era o treinador do Vitória em um dos confronto pela Sul-Americana: Justamente o de 2009, vencido pelo Leão (em 2013, o Vitória era treinado por Ney Franco).

Animado, o técnico comentou: "Minha lembrança que eu tenho do confronto é boa. Vencemos aqui por 2 a 0, perdemos lá, mas avançamos no fim, que era o que importava. E sempre que temos uma lembrança boa, é importante passá-la aos atletas até como forma de motivação. A única questão é que, diferentemente daquele ano, quando tínhamos uma situação mais confortável, nós agora temos que administrar a concorrência com o Brasileirão, em que precisamos vencer de qualquer maneira".

Titulares são relacionados

Apesar de o técnico Vágner Mancini ter afirmado que pode poupar titulares, nenhum deles foi excluído da relação para a partida desta quinta.

No entanto, há a chance de o treinador deixar no banco atletas que vêm jogando há mais tempo, como Kieza e Willian Farias. Kanu, com um problema no púbis, foi vetado. Dagoberto, por opção, também fica de fora.

No Coritiba, o técnico Paulo César Carpegiani vai usar força total, com Juan deslocado do meio para a lateral e Evandro no ataque.

adblock ativo