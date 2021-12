Vitória recebe o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Depois de deixar quatro adversários pelo caminho e ficar cerca de sete milhões mais rico, o Vitória encara nesta quarta-feira, 25, seu maior desafio na Copa do Brasil. O adversário das oitavas de final é nada menos que o Corinthians, atual campeão brasileiro, bicampeão paulista, e líder da Série A com 100% de aproveitamento em 2018.

O primeiro duelo por uma vaga nas quartas de final acontece às 19h30 desta quarta, no Barradão. Apesar do grande momento vivido pelo Alvinegro, os últimos encontros mostram que o Leão não tem tantos motivos para temer o rival de logo mais.

Nos últimos quatro encontros pela Série A, foram dois triunfos para cada lado. Com uma detalhe: sempre com placares parelhos e apenas um gol de vantagem para os times vitoriosos.

Ano passado, inclusive, coube ao Leão, na 21ª rodada do Brasileirão, colocar ponto final na invencibilidade do Timão. Triunfo por 1 a 0, na casa do rival.

Inspiração no passado

Para superar a equipe paulista, o Rubro-Negro busca também inspiração em um feito do passado, quando eliminou o Timão no até então único encontro das equipes pela Copa do Brasil.

Os times se enfrentaram pelas quartas de final da competição, no já distante ano de 2004. Naquela ocasião, o Alvinegro venceu o jogo de ida, no Pacaembu, por 1 a 0. Por isso, chegou com a vantagem do empate em Salvador.

Nada que abalasse o time liderado por Edílson, e que entrou em campo com nomes como Cleber Santana, Xavier e Obina. No fim, triunfo do Leão por 2 a 0. Gols de Adaílton e Magnun, outro destaque daquele time.

Para repetir o feito e eliminar o Timão 14 anos depois, as esperanças estão depositadas em Neilton, destaque rubro-negro em 2018. O atacante, inclusive, é um dos artilheiros da Copa do Brasil, com quatro gols. O último deles foi decisivo para eliminar o Inter na fase anterior.

Força em casa

O Vitória versão 2018 pode não ser o time dos sonhos do torcedor, mas apresenta melhoras em relação à última temporada. O fator casa é uma delas. Ainda que não esteja invicto no Barradão, o Rubro-Negro tem conseguido bons resultados em seu estádio, onde esse ano foi derrotado apenas pelo rival Bahia.

A Copa do Brasil é um ótimo exemplo para destacar a melhora de desempenho como mandante. Foi diante do torcedor, no Barradão, que o time conseguiu reverter cenários de desvantagens para avançar contra o Bragantino e o Inter, nas duas últimas fases.

Contra a equipe de Bragança Paulista, o Leão aplicou uma goleada por 3 a 0, com direito a show de Neilton, autor dos três gols. Já contra o Inter, o triunfo por 1 a 0 levou a decisão para os pênaltis, e o fim da história todo mundo conhece.

Agora, o cenário é diferente, já que a partida em Salvador representa o jogo de ida. Nesta terça, o assunto foi abordado por Rhayner, que destacou a importância do confronto.

“Vamos ter que decidir o último jogo fora, que é bem diferente do que a gente vem fazendo. Sabemos da importância desse primeiro jogo”, analisou o atacante.

