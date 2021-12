Vitória recebe o Corinthians para quebrar tabu de 20 anos

A dificuldade para a partida deste domingo, 22, no Barradão, não é só pelo fato de o adversário ser o atual campeão brasileiro. Ela se reflete na história. Fazem exatas duas décadas que o Vitória não vence o Corinthians em Campeonatos Brasileiros. A última vez foi pela Série A de 1996, 2 a 0. De lá para cá, o único triunfo foi pela Copa do Brasil de 2004, também 2 a 0.

Neste domingo, é a hora de ir à forra. Às 16h, o Leão recebe o alvinegro paulista pela 2ª rodada da Série A de 2016. Em mente, o triunfo não só para marcar seus primeiros três pontos na competição, já que estreou há uma semana sofrendo 4 a 1 do Santa Cruz, em Recife, como também para descontar os maus resultados dos últimos 20 anos.

No total, foram 13 derrotas e cinco empates em 18 partidas. A extensa história já teve a participação dos dois treinadores das equipes. Ambos estão na terceira passagem por seus clubes. Dirigindo o Corinthians, Tite enfrentou o Vitória três vezes. Empates duas por 1 a 1 (2010 e 2013) e venceu uma por 2 a 0 (2013).

Já Vagner Mancini, à frente do Leão, fez dois jogos contra o Timão, ambos em 2009. Perdeu por 2 a 1 e 1 a 0. Por isso, sabe a dificuldade que o aguarda. "Será um jogo dificílimo. O Corinthians vem jogando junto há vários anos e tem um técnico especialista em estratégias tanto defensivas quanto ofensivas. Então, o Vitória não vai poder errar e terá que ter um volume de jogo muito forte e rápido. Senão, terá dificuldades", comenta.

O tabu de 20 anos e 18 jogos sem vencer um time em Campeonatos Brasileiros, não importa a divisão, é o maior que o Vitória possui contra seus atuais 19 adversários (ver lista ao lado). O fato reforça o discurso de que o Corinthians será um poderoso rival neste domingo.

O goleiro Fernando Miguel declara: "É o tipo de jogo que exige mais do atleta. Ele tem que ser decisivo, não pode errar. E nós queremos brigar na parte de cima da tabela. Então, não podemos escolher adversário. O que precisamos é fazer nosso futebol fluir e evoluir. Ficamos muitos tristes pela derrota para o Santa Cruz. Ninguém esperava. Agora, precisamos ter o Barradão pulsando e jogando conosco. Será um jogo que vai valorizar todo mundo e permitir um belo espetáculo ao torcedor".

Retornos

No time, o volante William Farias, com lesão muscular, segue como desfalque. Já os atacantes Marinho, lesionado desde a final do Campeonato Baiano, domingo retrasado, e Vander, que passou a semana com virose, devem retornar. Mancini só definirá a escalação momentos antes do jogo.

No lado adversário, serão duas mudanças com relação ao time que ficou no 0 a 0 com o Grêmio na estreia. O atacante Romero e o meia Rodriguinho perderam posição para Giovanni Augusto e Guilherme. Já no gol, Walter foi mantido, deixando Cássio, desfalque no jogo passado, no banco de reservas.

adblock ativo