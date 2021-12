Vitória recebe o Bragantino em busca da vaga na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 15, às 19h15, o Vitória recebe o Bragantino, no Barradão, para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Se quiser avançar na competição e colocar mais R$ 1,8 milhão nos cofres, o Rubro-Negro precisa fazer algo que ainda não conseguiu na atual temporada: vencer um time que esteja acima da Série D.

Todos os 11 triunfos conquistados em 2018 foram diante de equipes que vão disputar a Quarta Divisão ou que estão fora do Brasileiro. Quando enfrentou equipes da Série A e até mesmo da Série C – caso do Bragantino, adversário de logo mais – os comandados de Vagner Mancini não conseguiram mais que um empate.

Foi assim contra ABC, em duas oportunidades, Juazeirense, Bragantino e Bahia (confira a relação completa dos confrontos do Vitória em 2018 no quadro abaixo).

Como perdeu por 1 a 0 para a equipe de Bragança Paulista no jogo de ida, hoje apenas o triunfo interessa ao Rubro-Negro. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, garante a vaga. Caso o triunfo seja por apenas um gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Escolhido para a última entrevista coletiva antes do jogo, Neilton falou sobre o adversário e deixou claro que os atletas do Vitória encaram a partida como uma decisão.

“Agora são jogos decisivos. A nossa equipe teve um aprendizado nesse último jogo, então a gente tem que entrar concentrado, ligado, para fazer um início de jogo bom”, contou o camisa 10, lembrando do apagão sofrido pelo time no empate em 3 a 3 com o ABC.

O triunfo ganha ainda mais importância devido ao calendário. Como lembrou Neilton, o Vitória entrou em uma fase de decisões. Nas próximas partidas, o Rubro-Negro entra em campo para confirmar vagas na final do Campeonato Baiano e nas quartas de final da Copa do Nordeste.

A preparação para o jogo de logo mais foi feita com portões fechados. A principal dúvida em relação à escalação de Mancini é no sistema defensivo. Primeiro, não há certeza sobre a manutenção de Bruno Bispo, já que o zagueiro tem sido pivô de falhas graves. A tendência, inclusive, é que Mancini deixe o jogador no banco de reservas.

Existe ainda uma indefinição sobre a presença de Kanu. O zagueiro foi suspenso por 90 dias pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), devido às agressões no Ba-Vi.

A cúpula rubro-negra deu entrada no pedido do efeito suspensivo para contar com o defensor, mas, até o fechamento desta edição, o clube ainda não havia repassado uma resposta à imprensa.

Certo é que Mancini não poderá contar com Uillian Correia e Yago, já que os dois jogadores foram expulsos no jogo de ida. José Welison e Lucas Marques devem entrar para jogar centralizados no 4-4-2 do treinador.

Outra mudança que deve acontecer é o retorno de Juninho ao time titular. O lateral, que tem atuado como meia, está recuperado de lesão e entrou no decorrer da última partida. Nesse caso, Denílson deve deixar o time titular.

Adversário em alta

O Bragantino, rival do Vitória pela vaga na quarta fase da Copa do Brasil, vive um bom momento na temporada.

Além de ter a vantagem do empate na partida de logo mais, a equipe conseguiu classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

A vaga foi conquistada no último domingo, e o adversário da equipe de Bragança Paulista será o Corinthians.

Confrontos do Vitória em 2018

Triunfos

Atlântico (sem divisão)

B. Feira (sem divisão)

Corumbaense (Série D)

Ferroviário (Série D)

Flu de Feira (Série D)

Globo (sem divisão) - 2x

Jacobina (sem divisão)

Jacuipense (Série D)

Jequié (sem divisão)

V. Conquista (Série D)

Empates

ABC (Série C)

Juazeirense (Série C)

Derrotas

ABC (Série C)

Bahia (Série A)

Bragantino (Série C)

