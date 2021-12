Vitória recebe o Avaí na abertura do returno e mira fuga do Z-4

Um triunfo diante do Avaí, neste sábado, 12, às 19h, no Barradão, poderia significar várias coisas para o Vitória: as pazes definitivas com a torcida – já que a expectativa é de ter o estádio lotado para o duelo – a quarta rodada de invencibilidade no Campeonato Brasileiro; e, talvez a mais importante, a saída da zona de rebaixamento.

A matemática não é das mais favoráveis, mas é possível que o Vitória consiga deixar a zona da degola nesta rodada. O Rubro-Negro tem 19 pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela, a mesma pontuação do São Paulo, primeiro da zona.

Para deixar o Z-4, vai precisar vencer e torcer para que o São Paulo, 17º colocado, não vença. Mais do que isso, precisa que a Chapecoense, que enfrenta domingo, 13, o Corinthians, perca para o líder.

Mas, para isso, o elenco espera poder contar com o apoio da torcida. E o treinador Vagner Mancini deixou bem claro que o Barradão precisa voltar a ser um caldeirão para intimidar os adversários e impulsionar os jogadores em campo.

“Temos que mudar isso aí. Usar o Barradão como força extra para que a gente possa ganhar os jogos”, disse o treinador. “Os adversários precisam se sentir incomodados quando vêm jogar no Barradão. Tem que ser aquele jogo chato. O Vitória precisa mostrar que quem manda no Barradão é ele”.

Apesar de o Vitória ter feito boas partidas contra times melhores colocados na tabela e melhorado bastante a exibição, Mancini acredita que este jogo será complicado, até porque o Avaí também busca uma reação para deixar o Z-4.

“O que estamos vivendo faz parte de uma reação que os jogadores tiveram em sete dias. Gerou uma motivação. Mas tenho alertado que essa motivação tem limites”, explicou o treinador.

“Temos que estar confiantes, mas atentos a todas as armadilhas. E Avaí é uma delas. Está perto da gente, e não podemos piscar os olhos. Para isso, o dia a dia alegre faz parte, porque acaba te trazendo uma confiança dentro de tudo aquilo que você está vivendo. Você tendo um bom convívio, você está mais alegre para desempenhar o que sabe. Mas um pouco de tensão também faz parte, porque eles entram em campo sabendo da pressão”, acrescentou.

Mudanças à vista

Para a partida, Mancini não pode contar com o zagueiro Wallace, suspenso pelo terceiro amarelo, o volante Willian Farias, o lateral esquerdo Geferson e os meias Carlos Eduardo e Yago, machucados.

Por isso, o treinador confirmou que vai colocar o garoto Bruno Bispo para fazer sua estreia no time titular para fazer dupla com Kanu. Ele explicou que preferiu o jovem porque precisaria fazer menos mudanças no esquema tático.

“A opção pelo Bruno é simples: atleta canhoto que está entrando pelo lado esquerdo. A outra opção seria o Alan Costa. Teria que deslocar Kanu para o lado esquerdo, sabendo que ele não gosta. É um menino em quem eu confio pelo que tenho visto nos treinamentos”, disse o técnico.

Para o lugar de Yago, no meio campo, Mancini usará Patric por ele apresentar uma “característica ofensiva”.

Ramon continuará atuando como volante improvisado pelo mesmo motivo: manter uma unidade no elenco. “Quanto menos eu mexer, mais eles vão se adaptar. Por isso vou mantê-lo como volante”, explicou.

Vitória x Avaí - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA),

Quando: Sábado, 12, às 19h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (Trio de Minas Gerais)

Vitória - Fernando Miguel, Caíque Sá, Kanu, Bruno Bispo e Juninho; Ramon, Uillian Correia, Patric e Neilton; David e Santiago Tréllez. Técnico: Vagner Mancini.

Avaí - Douglas, Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Simião, Pedro Castro e Junior Dutra; Willians e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

