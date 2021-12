Vitória recebe o ASA para se reerguer na Série B

Depois do tropeço diante do Paraná no último sábado, 13, o Vitória terá nesta semana dois importantes jogos dentro do Barradão para retomar a sua arrancada rumo à classificação na Série B do Campeonato Brasileiro: o ASA, na terça-feira, 15, e o Atlético-PR, no sábado, 20.

Com 60 pontos ganhos, atrás apenas do Criciúma, que tem 61 e que recebe o ABC no Heriberto Hulse também nesta terça, o Leão precisa vencer o time alagoano e torcer por um tropeço do Tigre catarinense para voltar ao topo da tabela.

Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani terá os retornos do lateral-direito Nino Paraíba e do atacante William, ambos recuperados de lesões. Já o zagueiro Gabriel Paulista, suspenso, é desfalque. Como opção para a vaga, Carpé relacionou o jovem Josué, que briga pela posição com o volante Rodrigo Mancha.

Já a equipe arapiraquense, então o 12º colocado com 37 pontos ganhos, chega a Salvador sem desfalques. Embora faça mistério com a escalação, o técnico Nedo Xavier deverá repetir a mesma formação do time que venceu o Guaratinguetá, na rodada anterior.

Além de Vitória x ASA e de Criciúma x ABC, a terça-feira de rodada cheia tem ainda os duelos Atlético-PR x Avaí, Goiás x Guarani, São Caetano x Ceará, América-RN x Paraná, Bragantino x Barueri, Guaratinguetá x América-MG, CRB x Boa Esporte e Ipatinga x Joinville.

Vitória - Paulo César Carpegiani ganhou dois importantes reforços para a partida contra o alvinegro alagoano: o lateral-direito Nino Paraíba e o atacante William, ambos recuperados de contusões.

Deste modo, O ala Carlinhos e o jovem Willie, que haviam sido titulares no duelo contra o Paraná, deverão ficar como opções para o banco de reservas.

A outra mudança no time é de ordem disciplinar: suspenso por ter acumulado três cartões amarelos, o zagueiro Gabriel Paulista não joga. O mais cotado para assumir a vaga do defensor rubro-negro é o prata da Josué, que foi relacionado pela primeira vez pelo treinador.

O experiente Rodrigo, que era até então a primeira opção de Carpé, foi preterido pelo treinador e sequer foi relacionado para o embate.

ASA - Embora ainda faça mistério com a escalação, o técnico Nedo Xavier não terá desfalques no jogo do Barradão e deverá repetir o time que bateu o Guaratinguetá na rodada anterior.

Segundo afirmou durante a semana em entrevista coletiva à imprensa, Nedo pretende assistir a videos dos jogos do Vitória para, somente momentos antes de a bola começar a rolar, definir a equipe titular.

Contudo, o treinador do time alagoano deverá atuar mais uma vez com esquema formado por três zagueiros. O destaque da equipe é o atacante Lúcio Maranhão, vice-artilheiro do torneio com 13 gols marcados.



Com uma campanha modesta na Série B, o ASA é o 12º colocado. Com 37 pontos, o time arapiraquense joga para afastar de vez o risco do rebaixamento.

