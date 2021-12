Vitória recebe o Asa para embalar no Nordestão

Dois jogos e dois triunfos. É assim, com 100% de aproveitamento, que o Vitória recebe o Asa na tarde deste domingo, 27, no Barradão, com o objetivo de ficar mais perto da sua classificação antecipada à segunda fase da Copa do Nordeste.

Com seis pontos ganhos, o rubro-negro é o líder do Grupo C e está três pontos à frente do segundo colocado, o América-RN. Também com três pontos, o Salgueiro é o terceiro colocado, mas tem menor saldo de gols que o time potiguar. O Asa ainda não somou pontos e figura na lanterna da chave.

Para tentar vencer o time alagoano no Barradão, o técnico do Vitória, Caio Júnior, deverá repetir a base do time que atuou nos dois primeiros jogos do Nordestão. Mas a equipe poderá ter uma mudança que tem gerado na torcida muita expectativa: o meia Renato Cajá deverá fazer o seu jogo de estreia.

De acordo com Caio, o meia canhoto deverá entrar em lugar do atacante Lúcio Maranhão, mudança que, como consequência, promoverá o retorno de Marquinhos ao setor de ataque - ele estava sendo utilizado como meia armador.

Mais uma vez, assim como fez no jogo da última quarta-feira, 23, quando a sua equipe goleou o Salgueiro por 5 a 1, o treinador rubro-negro deverá lançar mão de Dimas entre os titulares, na vaga de Léo.

Em entrevista, Caio Júnior revelou ainda que o lateral, assim como o meia Arthur Maia, ambos sem espaço no elenco que já começa a inflar, podem ser emprestados pelo clube. Já o lateral-direito Marcos, relacionado, deverá ficar no banco de reservas e também pode estrear.

Além da invencibilidade no começo da competição regional, o Leão ostenta também o título de melhor ataque do torneio, com sete gols marcados. O artilheiro é Marcelo Nicácio, que estava listado para empréstimo, mas permaneceu na Toca do Leão, a pedido de Caio Júnior.

Asa - Depois de ter sido derrotado nos dois primeiros jogos do Nordestão, o Asa amargura a condição de lanterna do Grupo C. Logo, o time alagoano precisa de um triunfo em Salvador para manter vivo o sonho de avançar às quartas de final.

O volante Basílio e o atacante Léo Gamalho se machucaram no jogo da última quarta-feira, 23, mas se recuperaram a tempo e estarão à disposição do técnico Leandro Campos no Barradão. O Asa não tem desfalques.

O domingo que fecha a terceira rodada tem ainda os duelos Bahia x Ceará, pelo Grupo A; Fortaleza x Sport e Souza x Confiança, pelo Grupo B; e Campinense x CRB, pelo Grupo D.

adblock ativo