Vitória recebe o ABC para retomar liderança

O triunfo do Criciúma sobre o Ceará na noite desta sexta-feira, 5, deu ao Vitória o dissabor de perder momentaneamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro depois de habitar o topo da tabela por dez rodadas consecutivas.

Para retomar o seu lugar na ponta da tabela de classificação, o rubro-negro vai a campo às 16h deste sábado, 6, contra o ABC, diante de um Barradão que, de acordo com o bom momento vivido pelo clube, deverá se encontrar mais uma vez lotado pelo seu torcedor.

Com 57 pontos ganhos e com 17 triunfos, o Leão somente fechará a rodada no topo se triunfar sobre o alvinegro potiguar: se perder, se mantém na segunda posição, com um ponto a menos; se empatar, se iguala em número de pontos com o Criciúma, mas deixa de ficar em primeiro por ter uma vitória a menos.

Para a partida, o técnico rubro-negro, Paulo César Carpegiani, não poderá contar mais uma vez com o atacante William e nem com o lateral Nino Paraíba, ambos ainda em recuperação de lesões. Em compensação, o treinador ganhou a volta do volante Uelliton, que já está totalmente curado de uma lesão muscular.

Já o ABC, então o 15º colocado com 33 pontos, jogará com o objetivo de se distanciar ainda mais da zona de descenso. Para o duelo no Barradão, o técnico Ademir Fonseca não poderá contar com o zagueiro Vinicius, que cumpre suspensão, e nem com o atacante Adriano Pardal, impedido de atuar por ter vínculo contratual com o Vitória, seu clube de origem.

Vitória - A grande novidade do time de Paulo César Carpegiani é a volta do volante Uelliton. O prata da casa, totalmente curado de uma lesão muscular, volta ao time depois de três semanas de afastamento.

Com o retorno do "Vovô", Rodrigo Mancha e Fernando Bob, ambos relacionados por Carpegiani para o certame, brigam por uma vaga para ficar como opção no banco de reservas rubro-negro.

Quem também volta ao time é o lateral-direito Léo. Enquanto Nino Paraíba segue em recuperação de uma lesão muscular, o atleta reassume a titularidade na ala direita, pondo fim à indefinição de Carpegiani entre escalar Carlinhos ou improvisar Gabriel Paulista no setor. Já o jovem Willie ganha nova chance no setor ofensivo, ao lado de Elton. William, em recuperação, segue fora.

Com uma campanha portentosa na Série B, o Vitória já venceu 17 partidas, empatou seis e perdeu quatro - um aproveitamento de 70,4%.

ABC - Sem poder contar com o zagueiro Vinicius, que acumulou três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão, o técnico Ademir Fonseca deverá promover a estreia de Gladstone.

O treinador também será forçado a mexer no ataque: já que não terá Adriano Pardal, impedido de entrar em campo por causa do vínculo do jogador com o Vitória, lançará mão de Diego Clementino.

O jogador deverá formar dupla de ataque com o experiente Éderson, que retorna ao time após ter se recuperado de uma lesão na coxa direita.

Ainda ameaçado pela zona de rebaixamento, o ABC faz uma campanha apenas modesta no Brasileirão: conquistou oito triunfos, empatou nove partidas e perdeu em dez oportunidades - um aproveitamento de 40,7%.

