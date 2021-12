Vitória recebe Minas Icesp no primeiro jogo da final do Brasileiro Feminino

As Leoas do Vitória entram em campo nesta domingo, 8, às 15h, contra o Minas Icesp-DF, para fazer o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2. A partida será em Salvador, no Barradão, e o estádio do Rubro-Negro terá portões abertos e estacionamento gratuito para os torcedores.

A diretoria montou um esquema festivo para o jogo. Antes de a bola rolar, vai acontecer o ‘Espaço da Música’, com participação da banda Tok de Mesa. Os bares do estádio vão funcionar com promoção de cerveja, que será vendida no famoso duas por R$ 5’.

As Leoas estão invictas e têm a melhor defesa do campeonato. Independentemente do resultado, o clube já garantiu o retorno para a Série A-1.

Para ajudar o time na conquista do título inédito, a meia Tatiana convocou a torcida para o Barradão. “Todo apoio será fundamental nessa final e sabemos que a nossa torcida faz diferença”, disse ela. A volta, no Distrito Federal, será na quinta-feira, 12.

