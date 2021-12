Vitória recebe líder Cruzeiro no Barradão

O bicho é grande, mas não são dois. O Leão recebe neste domingo, 19, nada mais nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, no Barradão, às 17h30 (da Bahia). Jogo válido pela 29ª rodada.

O time mineiro desembarca em Salvador trazendo três derrotas na bagagem. Duas pelo Brasileirão, contra Corinthians e Flamengo, e a última pela Copa do Brasil, diante do ABC.

Apesar da liderança mais do que isolada, com seis pontos de vantagem em relação ao vice-líder, Internacional, o Cruzeiro faz um campanha modesta neste returno. O time é apenas o 12º colocado, com quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. A defesa celeste foi vazada 12 vezes, enquanto que o ataque marcou dez gols.

Já o Vitória tem a segunda melhor campanha do segundo turno, com cinco vitórias, três derrotas e um empate. A retaguarda rubro-negra sofreu o mesmo número de gols do rival deste domingo mas o ataque já funcionou 13 vezes. O time também está invicto em sua casa.

Este é o momento adequado para o Leão quebrar o tabu de não vencer a Raposa, na Toca, desde 2004, em partidas válidas pelo Brasileirão. Além disso, o Leão tem a oportunidade de apagar outra má lembrança diante do clube mineiro no Barradão.

No ano passado, o Cruzeiro sagrou-se campeão brasileiro em plena Toca. E, de quebra, ainda acabou com as chances do Rubro-Negro na briga pela vaga na Libertadores deste ano.

A confirmação do título veio ainda no intervalo do jogo, beneficiado pela vitória do Criciúma sobre o Atlético-PR. Na volta do vestiário, os cruzeirenses deram a volta olímpica.

Mesmo com o título garantido, os visitantes venceram o jogo por 3 a 1. Willian, Júlio Baptista e Ricardo Goulart marcaram para a Raposa. Enquanto que o atacante Dinei descontou para o mandante.

Escalação

O técnico Ney Franco deve repetir a escalação da doída derrota para o Atlético Nacional, da Colômbia, por 1 a 0, que custou a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana, na última quinta. A única alteração será no gol. O suspenso Gatito Fernández dá lugar a Wilson.

Por causa de uma lesão na coxa esquerda, o ex-titular não atua desde o dia 24 de agosto, contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. O comandante rubro-negro segue sem poder contar com os meias Escudero e Cáceres e o atacante reserva Beltrán, que se recuperam de lesão.

De volta às traves do Leão, Wilson destacou a importância de manter a invencibilidade em casa, principalmente devido à briga contra o rebaixamento.

"O principal pensamento é não perder em casa, mas não só hoje. Toda vez que começa esse campeonato de pontos corridos, todo mundo fala que os jogos dentro de casa tem que matar. Lógico que, neste momento mais complicado ainda, não podemos de maneira alguma deixar passar essas partidas dentro de casa. A gente sabe a força que a gente tem dentro do Barradão", afirmou.

adblock ativo