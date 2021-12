Vitória recebe Juazeirense para chegar à decisão

A partida desta quinta-feira, 21, tem tudo para ser de festa para a torcida do Vitória. E não será apenas pela vantagem que o time tem para chegar à decisão do Campeonato Baiano - no jogo de ida, o Leão venceu a Juazeirense por 3 a 2 e pode perder por até um gol de diferença para ir à final.

O que torna este duelo no Barradão, às 16h, ainda mais especial é a provável estreia do trio de ataque tão sonhado pelo torcedor nos últimos 30 dias. O pentacampeão brasileiro Dagoberto, contratado há um mês, está pronto para estrear, e deve fazê-lo contra o Cancão de Fogo.

Ainda não foi confirmado, porém, se a estreia será como titular ou se ele sairá do banco. "Não defini se ele sai jogando porque podemos ter outra partida importante no domingo (a final do Baiano) e precisamos tomar a decisão mais inteligente para que ele possa jogar as duas partidas", disse o técnico Vágner Mancini.

O atacante de 33 anos disputa vaga com Vander, segundo o treinador: "Minha dúvida consiste entre eles. Vander vem muito bem e a chegada de Dagoberto dá uma acirrada na disputa pelo ataque. É muito gratificante saber que hoje o Vitória não tem um titular apenas, mas sim 16 ou 17 atletas que podem entrar e dar conta do recado".

Na zaga, quem está confirmado é o zagueiro Ramon, que volta de lesão.

Leandro 200

Outro motivo especial para o torcedor ir ao Barradão - além do duelo acontecer num feriado - é o jogo de número 200 de Leandro Domingues.

Para Mancini, Domingues está vivendo talvez um dos melhores momentos da sua carreira. "O Vitória tem no Leandro uma peça diferencial porque ele é aquele meia antigo, um atleta que tem grande capacidade de achar o atacante em condição de finalizar", disse o treinador. "Ele faz com que a bola saia do meio-campo e chegue ao ataque rapidamente. Outras atletas podem até fazer isso, mas não com a precisão dele. Nosso time melhorou muito depois da sua entrada", completou.

A palavra é de quem conhece como poucos o meia: nesta quarta, Mancini vai se tornar o técnico que mais vezes comandou Domingues. Serão 37 jogos, incluindo as passagens nas temporadas 2008 e 2009.

"Leandro é hoje um atleta muito mais qualificado do que naquela época. Ele tinha força e velocidade, mas hoje é mais cerebral, conhece melhor os atalhos do campo. Acho que isso fez com que ele esteja talvez até melhor que em 2008", considerou Mancini.

Convocados

O técnico Rogério Micale, da seleção sub-20, convocou três jogadores do Vitória para o torneio de Suwon, na Coreia do Sul, entre os dias 18 e 22 de maio. São eles o goleiro Caíque, o zagueiro Léo Xavier e o atacante Nickson. Eles se apresentam no dia 8 de maio.

Cancão muda

Depois de uma semana e meia de treinamentos, a Juazeirense deve entrar em campo hoje no Barradão com mudanças no setor ofensivo.

O atacante Nino Guerreiro - artilheiro do Baianão ao lado de Edigar Junio, com cinco gols - deve ter a companhia de Sassá e Ebinho, que ficaram na reserva na partida de ida da semifinal. No meio, Wanderson ganha chance

