Vitória recebe Juazeirense em tira-teima pela semi

Mesmo impedidos pelo regulamento do Campeonato Baiano de se enfrentarem em confrontos diretos, Vitória e Juazeirense, os dois times de melhor aproveitamento na segunda fase, travaram um duelo acirrado na briga pela liderança do Grupo 3.

Na noite desta quinta-feira, 2, no jogo de ida da semifinal do Estadual, as duas equipes se enfrentarão pela primeira vez e, além de brigarem por uma vaga na decisão, dão continuidade num duelo à parte que serve também de tira-teima para definir qual dos dois poderá chegar à final como detentor da melhor campanha do torneio.

Nesta briga, o rubro-negro começa em desvantagem: o Cancão de Fogo fechou a segunda fase na liderança da chave, com 19 pontos ganhos, um ponto a mais que o Vitória. Por isso, o time do interior joga por dois empates ou por dois resultados semelhantes para chegar à final.

O Leão, então, só avança à decisão do torneio se vencer pelo menos uma das duas partidas. O jogo da volta será disputado no próximo domingo, 5, no Estádio Adauto Morais.

No outro confronto da semifinal, o Bahia venceu o Juazeiro por 2 a 0 nesta quarta-feira, 1, na Arena Fonte Nova. O segundo jogo entre o Juá e o tricolor acontece no sábado, 4, também no Adauto Morais.

Vitória - O técnico Caio Júnior ganhou um desfalque de última hora: na última terça-feira, 30, o zagueiro Victor Ramos foi a julgamento por ter sido expulso no jogo contra o Botafogo-BA e pegou gancho de quatro jogos de suspensão.

Um problema e tanto para o treinador rubro-negro. No treino desta quarta-feira, 1, Caio testou Fabrício na defesa. A punição a Victor Ramos o tira dos jogos e das semifinais e de uma eventual final, caso o Vitória passe pela Juazeirense. O rubro-negro buscará um efeito suspensivo.

Outra mudança no time será no meio campo: recuperado de cansaço muscular, o volante Luís Alberto reassume a titularidade em lugar do paraguaio Cáceres, que havia sido titular no Ba-Vi do último domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

No banco de reservas, o técnico Caio Júnior ganhou um reforço de peso: também recuperado de lesão, Marcelo Nicácio, artilheiro do Vitória no Baianão e na temporada, é um dos reforços. Dinei está mantido na linha de frente.

Juazeirense - Se depender do técnico Barbosinha, o Vitória somente conhecerá a escalação da Juazeirense momentos antes da partida no Barradão: no treino que comandou nesta quarta-feira, no Fazendão, o treinador fez mistério com o time titular.

Ele garante, porém, que o Cancão de Fogo não vai ao Barradão somente para se defender. "Teremos cuidados defensivos, mas não será só isso. Vamos manter nossa postura. Temos um estilo que, quando o time tem a posse de bola, ninguém tem posicionamento fixo. Essa movimentação nos permite uma boa transição da defesa para o ataque e muita eficiência nos contra-golpes", declarou o técnico Barbosinha.

O treinador do time do interior parece ainda ter dúvidas na defesa, onde estaria dividido entre os beques Edy e Sidrailson, e no setor de meio campo, onde Madson disputa posição com Anderson.

Além da melhor campanha da segunda fase, o Cancão de Fogo é também o time de melhor defesa: levou apenas três gols. A Juazeirense venceu seis partidas, empatou uma e perdeu outra. No total, marcou 21 gols no Baianão.

