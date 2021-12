Vitória recebe Grêmio pela semi da Copa do Brasil Sub-20

No último sábado foram 35 mil vozes empurrando o Vitória para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 28, à noite, os rubro-negros precisam voltar ao Barradão para apoiar o time Sub-20, que faz uma campanha sensacional na Copa do Brasil, e disputa contra o Grêmio a primeira partida das semifinais da competição.

Para contar com o apoio do torcedor, a diretoria fixou em R$ 10 o preço único de ingresso. A venda será feita exclusivamente hoje nas bilheterias do Estádio Barradão. O jogo de volta será no dia 5 de dezembro, às 7h30 da noite (horário de Salvador), no Olímpico, em Porto Alegre.

O Vitória conquistou a classificação para as semifinais ao vencer o Cruzeiro, por 2 a 0, em Salvador, e por 3 a 2, na Arena Sete Lagoas, em Minas Gerais. Na primeira fase, o Leãozinho venceu América-MG (1 a 0 e 4 a 1). Nas oitavas de final eliminou o Palmeiras (4 a 0, em casa, e derrota de 2 a 1, em São Paulo).

O artilheiro do Vitória na competição é Marcone, com cinco gols. Titular dos profissionais, o meia-atacante Willie - que juntamente com o goleiro Gustavo, o lateral-esquerdo Mansur e o o meia Gabriel Soares foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 - vai reforçar o Leãozinho.

"Eu sou garoto ainda. Tenho que trabalhar muito para me mostrar para o mundo. Temos a Copa do Brasil e seleção para ganhar visibilidade e respeito. É bom que já posso entrar com todo gás no profissional do ano que vem", afirmou. Reserva no profissional, o meia Arthur Meia se destacou nos jogos contra o Cruzeiro e em 2013 terá sua grande chance para brilhar no time de cima.

