Vitória recebe Grêmio e tenta embalar no Brasileirão

Hoje é dia de a torcida rubro-negra ir ao Barradão e soltar aquele tradicional grito: Vi-tó-riaaaaaaaa! O Leão pega o Grêmio, às 21h, e precisa do apoio da galera para conquistar e segundo triunfo seguido e se afastar mais da temida zona de rebaixamento.

O horário não é dos melhores. Nem dos piores. Por se tratar de uma noite de sábado, dá para fazer um esforço e ir apoiar o rubro-negro, que ainda não venceu em seu santuário este ano - perdeu para o América-RN, pela Copa do Nordeste, e empatou com o Corinthians, na 11ª rodada do Brasileirão.

Mais de 15 mil torcedores pagaram ingresso no duelo com o Timão e o recorde pode ser quebrado neste sábado, já que o Vitória não perde há duas rodadas e pode emplacar o segundo triunfo seguido. "Espero que o torcedor compareça para nos ajudar que, com certeza, Deus vai nos abençoar com os três pontos", disse Alemão.

Para quem não lembra, aí vai um refresco na memória. A última vez que o Leão abocanhou um adversário na sua casa foi em 1º de dezembro de 2013, quando venceu o Flamengo, por 4 a 2, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Jorginho vai manter praticamente a base da última partida. A exceção fica por conta do retorno de José Welison, que vai ocupar a vaga de Adriano. Ele pertence ao tricolor gaúcho e, por isso, não pode atuar. Marcelo, velho conhecido de Welison - jogaram juntos na base -, deve continuar na equipe. "Marcelo tem um bom passe. É um jogador técnico. É bom jogar com ele", falou o volante José Welison.

Já o meia Luís Aguiar foi relacionado para a partida de e pode fazer sua estreia no Vitória. Na sexta, 1º, Jorginho testou o uruguaio na vaga de Marcelo e ele tem chances de começar jogando.

