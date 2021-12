Vitória recebe Bragantino para seguir em busca da liderança

Apesar da invencibilidade nos últimos sete jogos e da boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Vitória ainda convivem com uma inquietação: querem ver o seu time do coração na liderança do torneio nacional.

Feito que ainda não aconteceu somente porque, à frente do Leão, então o segundo colocado com 32 pontos ganhos, está o Criciúma, que, com 35 pontos conquistados, faz uma campanha quase impecável.

Mas o rubro-negro está na cola do tricolor de Santa Catarina e pode, sim, terminar a 15ª rodada na ponta da tabela. Para tanto, além de ter que vencer o Bragantino na noite desta sexta-feira, 3, no Barradão, bastará que seja ajudado também por um tropeço fora de casa do Tigre no clássico catarinense contra o Joinville, às 16h20 do sábado, 4.

O jogo no Barradão será o primeiro do rubro-negro após a transferência de Neto Baiano para o futebol japonês. No lugar do ainda artilheiro do Brasil, o técnico Paulo César Carpegiani dará mais uma oportunidade a Marcelo Nicácio. Victor Ramos, suspenso, não joga. Leílson, que se lesionou, ainda é dúvida. Dankler e Tartá deverão ser os substitutos, respectivamente.

A rodada tem ainda os duelos entre Barueri x CRB, Ipatinga x Goiás, Boa Esporte x América-RN, Avaí x Ceará, Guarani x Guaratinguetá, Atlético-PR x São Caetano, ASA x América-MG e ABC x Paraná.

Vitória - Além de ressentir da falta do artilheiro Neto Baiano, Carpegiani não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Caetano e terá que cumprir suspensão.

Marcelo Nicácio e Dankler, respectivamente, ficam com as vagas. Como o zagueiro já atuara como titular contra o Azulão, sobra ainda uma vaga: a da lateral esquerda. Recuperado de lesão, Mansur reaparece no time.

Para completar as mudanças, o meia Tartá deverá entrar em lugar de Leílson, que se lesionou e ainda é dúvida para a partida. O restante da equipe será a mesma base do time que iniciou a partida que terminou em empate sem gols no ABC paulista.

Diante do seu torcedor, no Barradão, o Vitória ainda não vacilou em 2012: está invicto. Pela Série B, ganhou cinco e empatou uma, um aproveitamento de 88,8%. Dono do segundo melhor ataque do torneio, com 26 gols marcados, o Vitória já venceu dez partidas, empatou duas e perdeu outras duas.

Bragantino - Desfalcado do zagueiro Walter, que cumpre suspensão, o técnico Marcelo Veiga será forçado a promover algumas mudanças em relação ao time que empatou com o ASA, na rodada passada.

Na vaga do defensor, Guilherme deverá ser confirmado. Para compensar a perda, Veiga conta com o retorno do volante Acleisson, que volta de suspensão. Com isso, Malaquias deve voltar ao setor de ataque e Paulo Renê, que havia sido titular contra o time alagoano, vá para o banco de reservas.

Além das mudanças de composição, o treinador da equipe de Bragança Paulista deverá também modificar o seu esquema de jogo. Se, contra o ASA, o Massa Bruta teve apenas Serginho como volante, contra o rubro-negro o treinador deverá escalar mais um.

Há oito jogos sem vencer, o Bragantino é o 16º colocado da Série B, com apenas 12 pontos ganhos. Com aproveitamento de 28,6%, o time do interior paulista venceu duas partidas, empatou seis e perdeu outras seis.

