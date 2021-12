Vitória recebe Botafogo-SP na abertura do returno da Série B

Agarrar a oportunidade de jogar em casa e reencontrar o caminho dos triunfos. Este é o desafio do Vitória, que vem de três empates consecutivos e nesta sexta-feira, 30, enfrenta o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão, em partida válida pela 20ª rodada da Série B, onde ocupa a 16ª colocação com 20 pontos.

O Rubro-Negro inicia o returno da Segunda Divisão em busca de uma melhor campanha para se livrar de vez do fantasma do rebaixamento e tentar alçar voos maiores. Pelo menos é o que garantiu o volante Lucas Cândido, em entrevista coletiva nesta quinta, 29, na Toca do Leão.

“A perspectiva é sempre boa, não podemos ter dúvidas. Temos que pensar sempre em ganhar, subir na tabela. Esperamos nesse segundo turno subir na tabela”, vislumbrou o jogador.

E quem também terá a chance de agarrar a oportunidade com ‘unhas e dentes’ é o jovem goleiro Ronaldo. Com a lesão do uruguaio Martín Rodríguez, o arqueiro formado na divisão de base rubro-negra voltará a ter mais uma chance na meta titular para reafirmar o seu bom momento após garantir o empate com o Coritiba, na última rodada do Campeonato Brasileiro, com grandes defesas.

Além da troca no gol, mais duas alterações são certas no meio de campo de Amadeu para o embate em Salvador. Os meias Baraka e Felipe Gedoz retornam de suspensão e voltarão ao time titular. Por outro lado, o zagueiro Everton Sena foi advertido com o terceiro cartão amarelo no duelo com o Coxa e está fora do jogo. Zé Ivaldo deve ficar com a vaga.

Apear das muitas modificações na equipe, Lucas Cândido destacou que a expectativa do Leão é ir pra cima do time paulista e conquistar os três pontos. “Esperamos fazer um bom jogo. Vamos pressionar e fazer de tudo para sair com os três pontos”, disse o meia.

É certo que, diante da torcida, o Vitória precisa voltar a vencer na Série B. Em cinco partidas no comando do time, Carlos Amadeu ainda não perdeu e terá a missão de fazer a equipe ser mais agressiva atuando em seus domínios para voltar a triunfar.

Brasileiro de Aspirantes

A equipe sub-23 do Vitória derrotou o Figueirense por 1 a 0, nesta sexta, fora de casa, e garantiu classificação à semifinal do Brasileiro de Aspirantes. Na próxima fase da competição, o Leão vai encarar o Grêmio na semifinal.

