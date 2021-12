Vitória recebe Botafogo-PB no Barradão pela Copa do Nordeste

Na noite deste domingo, 12, o clima do Barradão será de revanche. Isso é porque, às 19h, o Rubro-Negro terá a chance de descontar a única derrota sofrida na temporada, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.

Em João Pessoa, o Vitória foi dominado e precisou de algum tempo para digerir o placar de 4 a 2. Passado pouco mais de um mês do primeiro jogo, a expectativa é de manter a invencibilidade em casa e mostrar que a derrota não passou de um ponto fora da curva.

E, pelo andar da carruagem, a ‘revanche’ pode não ser tão difícil. Os números do Vitória refletem superioridade: de 13 partidas oficiais, ganhou 10, empatou duas e caiu somente diante do Botafogo-PB. No Nordestão, é líder do Grupo E, com sete pontos.

Já o time paraibano ocupa a última posição grupo, somando apenas quatro pontos ao empatar com o Sergipe. Mas o retrospecto do time na temporada não é ruim: venceu nove das 14 partidas, empatando duas e perdendo três.

Por isso o duelo pede alguma prudência. Até porque a chave do Nordestão está embolada. Ganhando, o Vitória elimina a equipe de João Pessoa, o que renova a motivação do Botafogo-PB para, pelo menos, não perder.

Do lado Rubro-Negro, outra boa motivação para dar o troco na equipe da paraíba é ficar mais perto da classificação. Vai depender do resultado de Sergipe e América-RN, e de alguma sorte na tabela.

O Sergipe tem a mesma pontuação do Vitória, e o América-RN soma quatro pontos. A melhor situação para o Rubro-Negro, além de vencer, é torcer por uma derrota do Sergipe, que aí, com 10 pontos, fica a apenas um ponto para avançar à fase seguinte.

Disposição

Para a partida deste domingo, a única coisa que preocupava o técnico Argel Fucks é o desgaste do elenco, que precisou se recuperar rapidamente do jogo contra o Vasco, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Com um a menos durante metade da partida, o Rubro-Negro conseguiu voltar para casa com o empate.

“Temos uma decisão no domingo na Copa do Nordeste e agora é recuperar todo mundo”, disse o treinador logo após o duelo. Segundo o próprio Argel, a partida foi muito física e exigiu bastante dos jogadores, que conseguiram mostrar bom desempenho.

“Foi uma equipe bem distribuída, que jogou unida. Na parte física sobramos, isso é verdade. Mostramos uma capacidade de sofrimento. Não saímos com o resultado que queríamos, mas a nossa exibição foi boa”, avaliou.

De certa forma, essa era a peça que faltava para o técnico: uma atuação em campo que mostrasse um futebol que convencesse a torcida.

No entanto, Argel não adiantou a titularidade dos jogadores. Na verdade, ele defendeu que os nomes devem variar com cada partida.

“Eu tenho muita confiança nos meus jogadores, e a cada partida a gente vai buscar a melhor formação. Achei que, contra o Vasco, foi uma equipe bem distribuída, bem unida. E isso com uma equipe jovem, uma equipe nova, depois de dois meses de trabalho”, acrescentou o treinador.

Vitória x Botafogo-PB - 5ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste

Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Domingo, 12, às 19h

Árbitro: José Woshington da Silva (PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Fabrício Leite Sales (PE)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Euller; Zé Welison,

Willian Farias, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; Kieza e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Botafogo-PB - Michel Alves, Lito, Plínio, Bruno Maia e Roger; Djavan, Sapê, Fernandes e Marcinho; Rafael Oliveira e Wanderson. Técnico: Itamar Schülle.

