Vitória recebe Bahia de Feira na estreia de Jorge Wagner

Há dois anos, Vitória e Bahia de Feira não se encontram pelo Campeonato Baiano. A última vez que as duas equipes ficaram cara a cara foi no estadual de 2012. Neste domingo, às 18h30, haverá o reencontro, no Barradão, na primeira rodada do certame.

O jogo tem um certo ar de vingança por parte do Leão. Isso porque, no último confronto, o Tremendão levou a melhor: 2 a 0. O título da equipe do interior, conquistado em 2011, também está entalado na garganta dos rubro-negros.

Mas, depois da tragédia, veio uma goleada em 2012. O Vitória sapecou 4 a 0 com direito a um gol de Neto Baiano, que fará sua reestreia no Leão. "Temos que resgatar o que o Vitória tinha antigamente. O Barradão era nossa casa, onde todo mundo vinha temendo jogar contra o Vitória. Sei os atalhos direitinho do Barradão", disse NB9.

No treino de sexta-feira, 30, o técnico Ricardo Drubscky deu pistas do time que pretende mandar a campo. Entre os 11 titulares estava o meia Jorge Wagner.

