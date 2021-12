Vitória recebe Atlético-PR em briga direta pelo acesso

A apenas oito rodadas do final da Série B do Campeonato Brasileiro, ao contrário das edições anteriores do torneio, ainda não dá para conjeturar sobre com quantos pontos será possível assegurar pelo menos a quarta colocação na tabela de classificação.

Por isso, o Vitória, que já soma 63 pontos ganhos e tem sido apontado como um dos favoritos ao acesso, terá que administrar a ansiedade na tarde deste sábado, 20, num Barradão mais uma vez lotado, em jogo contra o concorrente direto Atlético-PR. Com oito pontos a menos que o Leão, o Furacão ocupa a quinta colocação e joga para se aproximar do G-4 e do rival baiano.

Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, que sofreu lesão na coxa no duelo da última terça-feira, 16, contra o ASA. O jovem Josué deverá ganhar mais uma chance como titular. Já o restante do time é um mistério: na última quinta-feira, 18, o treinador mandou fechar os portões da Toca do Leão e testou mudanças na equipe.

Pelo Furacão, o desfalque é o experiente meia Paulo Baier, que foi poupado e sequer viajou para Salvador. Elias entra em seu lugar. O lateral-esquerdo Pedro Botelho também volta ao time, após ter cumprido suspensão contra o Avaí.

Além de Vitória x Atlético-PR, o sábado que fecha a 31ª rodada tem ainda os duelos Paraná x Criciúma, Joinville x CRB, Guarani x América-MG, ABC x Bragantino e Boa Esporte x Guaratinguetá.

Vitória - Com dores na coxa desde a partida contra o ASA, o zagueiro Victor Ramos foi vetado e não joga contra o Furacão. Josué, que havia substituído Gabriel Paulista, deve ganhar nova chance.

O jovem prata da casa deverá formar dupla com Gabriel, que retorna de suspensão. Outro que também briga por uma posição no setor defensivo é o volante Rodrigo Mancha, que pode pintar como um terceiro zagueiro, caso Carpegiani opte por mudar o esquema de jogo.

Após o jogo com o ASA, Carpé afirmou que armará uma equipe que classificou como "forte e competitiva", diferente da que tem utilizado e "que vai impor o ritmo". Na última quinta-feira, o comandante rubro-negro treinou com portões fechados e, desde então, manteve no ar o mistério sobre quais seriam as eventuais mudanças na sua equipe.

Muito aquém do que fora no primeiro turno, o Vitória do segundo turno tem um aproveitamento de apenas 57,8%. Nos últimos três jogos, o time baiano venceu duas e empatou uma: bateu o ABC, perdeu para o Paraná e passou pelo ASA.

Atlético-PR - Ainda em recuperação de lesão, o meia Paulo Baier foi vetado pelo departamento médico atleticano e não se juntou à delegação do time paranaense.

Desta forma, o dono da camisa 10 será o meia Elias. O jogador terá como companhia no setor de meio campo os volantes Deivid e João Paulo e o meia Henrique. Na lateral esquerda, Pedro Botelho retorna de suspensão e reassume a titularidade.

No ataque, o Atlético aposta num velho conhecido do rubro-negro baiano: o atacante Marcelo, que terá como companhia o centroavante Marcão.

Depois de um começo irregular no Brasileirão, o Furacão melhorou o seu desempenho no segundo turno e entrou de vez na briga pelo G-4. O time vem de uma série de três triunfos consecutivos: bateu o América-MG, o ABC e o Avaí.

