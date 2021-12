Vitória recebe Atlético para se manter na liderança do Baianão

Salvador já está em ritmo de festa há alguns dias, mas o ‘Bloco dos Rubro-Negros’ ainda tem um compromisso oficial antes de começar a curtir a fólia. Nesta quarta-feira, 27, às 20h30, enquanto uma multidão vai estar pelas ruas da Barra ao som das fanfarras no último dia de pré-Carnaval, o Vitória recebe o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano.

Na véspera da abertura oficial do Carnaval, o Leão vive uma espécie de paradoxo. O time lidera o Baianão, mas está há quatro jogos sem vencer na temporada. Para aliviar a barra do torcedor e deixar que ele curta a folia sem preocupações com futebol, o time precisa encerrar esse jejum de triunfos. Uma vitória no jogo desta quarta garante a ponta da tabela até o dia 10 de março, quando o Rubro-Negro volta a jogar pelo campeonato estadual.

Durante a semana, o atacante Léo Ceará reforçou a importância da partida de logo mais. “Estamos na liderança e temos um jogo em casa, que é fundamental. A gente tem que trabalhar forte para fazer um bom jogo, estar preparado para qualquer circunstância. Vamos com força máxima para tentar vencer”, disse o rubro-negro.

Como antecipado por Léo Ceará, o time vai com o que tem de melhor, mas há mudanças. Neto Baiano deve fazer sua estreia como titular neste retorno ao Leão, para atuar ao lado de Léo. Ele entra no lugar do meia Ruy, que sofreu lesão no músculo anterior da coxa esquerda e é desfalque.

A ausência do armador vai modificar a posição de alguns jogadores. É provável que Andrigo seja centralizado, e que Léo Ceará passe, então, a jogar na ponta esquerda. Assim, a função de centroavante passa a ser exercida por Neto Baiano. Essa formação foi usada no segundo tempo do empate com a Juazeirense.

O sistema defensivo também terá alteração. Edcarlos está recuperado da lesão muscular e vai voltar ao time titular. Thales, apesar da falha vergonhosa na última partida, diante da Juazeirense, faz dupla com ele. Nesta terça, 26, o capitão rubro-negro falou sobre o período fora. “Tive um edema no jogo contra o Ceará, mas tive uma semana boa de trabalho. Não fui para o último jogo por prevenção, para estar mais fortalecido”, explicou Edcarlos.

AGE negada

Depois de ser negada pelo Conselho Deliberativo e pelo presidente Ricardo David, nesta terça foi a vez do Conselho Fiscal do Vitória negar o pedido da Assembléia Geral Extraordinária (AGE). A solicitação foi feita por um grupo de sócios do Rubro-Negro, que solicita, entre outras questões, a saída do atual mandatário do clube.

O Vitória ainda sofreu um baque na Justiça, já que seu ex-técnico Paulo César Carpegiani cobra R$ 1,3 milhão por pendências financeiras.

Leoas

A CBF divulgou nesta terça a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A1. O Vitória estreia dia 16 de março, contra o Audax-SP, no Barradão. Outro representante baiano na elite, o São Francisco encara o Sport, no dia 20, em São Fransisco do Conde. Ao todo, o campeonato reúne 16 equipes.

