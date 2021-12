Vitória recebe ASA e tenta avançar na Copa do Brasil

Junto com o Atlético Mineiro, o Vitória é o clube que mais participou da Copa do Brasil, com 23 aparições. Ano passado, o Galo finalmente fez valer tanta presença e ganhou o título, restando agora ao Leão superar a crise e transformar a assiduidade em conquista. Porém, antes, é preciso acabar com um retrospecto negativo. Nesta terça-feira, 19, às 19h30, no Barradão, contra o ASA, basta um triunfo para o Rubro-Negro evitar a nona eliminação como mandante em 11 edições.

De 2005 a 2014, o Leão só não foi eliminado em casa duas vezes: em 2012, quando perdeu para o Coritiba por 4 a 1 no Paraná, nas quartas de final, e em 2006, despachado pelo Cruzeiro com 4 a 0 no Mineirão, pelas oitavas.

Em 2007, o Vitória saiu na segunda fase, diante do Atlético Paranaense em Curitiba, porém já tinha caído nos pênaltis contra o Baraúnas, no Barradão, e só continuou no torneio porque o clube potiguar foi punido no tapetão por ter escalado um jogador irregularmente. Em 2010, mesmo vencendo o Santos por 2 a 1 na final, se despediu do título em casa.

Além de recuperar o moral em jogos como mandante, o Vitória precisar acabar com a mania de ser derrubado por clubes menos expressivos. Nos últimos dez anos de Copa do Brasil, foi despachado por Baraúnas (2005), Paraná (2008), Botafogo-PB (2011), Salgueiro-PE (2013) e J. Malucelli-PR (2014).

Nos últimos dois anos, o Leão saiu da competição em território baiano, mas nenhuma vez no Barradão. Na temporada passada, desabou diante do 'Jotinha' em Pituaçu, nos pênaltis. Em 2013, caiu diante do Salgueiro na Fonte Nova, após empates em 0 a 0 e 1 a 1. Nesta mesma edição chegou a golear o Mixto no Barradão, por 5 a 1, na primeira fase.

Freguesia

Caso seja superado pela terceira vez, o ASA se tornará o time mais vezes eliminado pelo Leão na Copa do Brasil. Em 2001, o Vitória o despachou com dois triunfos por 2 a 1. Em 2009, como agora, também houve empate por 1 a 1 em Arapiraca. Daquela vez, o placar se repetiu no Barradão, e o Rubro-Negro venceu por 5 a 4 nos pênaltis, graças à defesa de Viáfara na última cobrança dos visitantes.

Se tiver que repetir aquela história dramática, para Claudinei Oliveira está valendo. No treino de segunda, 18, o técnico do Leão fez questão de fazer seus comandados exercitarem chutes da marca da cal.

Porém, um triunfo é crucial para amenizar a crise. A última vitória no Barradão foi em 29 de março, contra o América-RN, por 4 a 2, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Empate a partir de 2 a 2 classifica o clube de Alagoas.

Novos contratados

Apresentados oficialmente na segunda, o lateral direito Diogo Mateus, ex-Inter, e o zagueiro Guilherme Mattis, ex-Fluminense, já foram regularizados e estão relacionados para o duelo desta terça, contra o ASA. Diogo chegou a ser colocado entre os titulares no treino, deixando uma dúvida entre ele e Romário, também testado.

Outra novidade é o retorno do meia Jorge Wagner, que treinou na segunda na escalação principal, enquanto Escudero foi poupado. A única baixa é Luiz Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Soares permanece.

Diogo Mateus e Guilherme Mattis estão prontos para mostrar seu valor no rubro-negro (Foto: Fernando Amorim)

ASA mantém time

O ASA deve repetir nesta segunda o mesmo time que empatou com o Confiança, por 1 a1, no último sábado, na estreia da Série C do Brasileirão. O treinador do time alagoano, Vica (foto), se preocupa com o cansaço do time .

"Nós vamos tentar recuperar o nosso time. Vai ser uma partida muito difícil. Os nossos jogadores sentiram desgaste físico e a ideia agora é apenas descansar. A princípio, vamos colocar contra o Vitória o time que iniciou o jogo em Aracaju. Não temos porque mexer na formação e, a princípio, será a mesma equipe", disse.

