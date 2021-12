Vitória recebe Anapolina para tentar esquecer vexames

O termo 'sofrência' não foi inventado por nenhum cantor de arrocha, apesar do termo se enquadrar perfeitamente no estilo musical. Antes mesmo de virar moda nos shows de Pablo, o termo que indica sofrimento já tinha sido usado pelo reggaeman Edson Gomes, torcedor apaixonado do Vitória. O rei do reggae baiano não imaginaria que tal palavra, colocada na música Viu, de 1988, seria tão bem representada na relação atual entre o Rubro-Negro e sua casa, o Barradão.

Nesta terça-feira, 14, a partir das 19h30, contra a Anapolina, de Goiás, pela Copa do Brasil, o Leão luta para não ser eliminado pela quinta competição seguida num período de 180 dias. Apesar de recorrer a palavra tão sofrida, Edson Gomes repudia a nomenclatura. Na música, ele canta: "Viu, vamos acabar com tanta sofrência...". Parece um recado direto ao clube.

De outubro de 2014 até o último sábado, o Vitória foi eliminado na Sul-Americana e rebaixado na Série A, além das duas eliminações no Baiano e na Copa do Nordeste, sempre no Estádio Manoel Barradas.

Pior: todas as missões pareciam possíveis. No primeiro vexame, pela Sul-Americana, o time reserva empatou sem gols contra o Nacional, na Colômbia. Na volta, os titulares levaram 1 a 0 em casa. Pelo Brasileirão, bastava um triunfo simples contra um Santos sem pretensões, mas o Leão tomou 1 a 0 e desceu para a Série B.

Neste ano, outros dois vexames na Toca. Depois de vencer o Colo Colo em Ilhéus por 2 a 1, poderia perder por um gol de diferença. Caiu por 2 a 0 e saiu nas quartas de final do Estadual. A última, todos lembram: empate em 2 a 2, após 0 a 0 em Fortaleza, e o adeus ao Nordestão, diante do algoz Ceará.

Contra a Anapolina, a tarefa também parece fácil. É justamente onde mora o perigo. Eliminada do Goiano e sem calendário no segundo semestre, este poderá ser o último jogo da Rubra neste ano. Oito titulares já foram dispensados, além do técnico. O diretor de futebol Rogério Correia comandará a equipe. Nesta terça, no caso não consiga revanche da derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o clube fecha as portas e só retorna em 2016.

O Vitória também pode ficar sem nenhum jogo até o início da Série B, em 9 de maio, se perder a vaga. Pode até perder por 1 a 0. Por 2 a 1, vai à disputa de pênaltis. O classificado enfrentará o alagoano ASA.

Para o Leão superar mais uma sofrência, é bom ouvir Edson Gomes nesta fase ruim, se inspirando em outras músicas do reggaeman rubro-negro. Só não inventem de cantar: "A gente precisa de um super-homem / Que faça mudança imediata...". Aí, nem Pablo vai conseguir consolar a sofrência.

