Vitória recebe a Portuguesa em busca da classificação

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira, 19, às 21h30, no Barradão, em Salvador, com a obrigação moral de vencer a Portuguesa.

São três fortes motivos: primeiro, voltar a alcançar a terceira fase da Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2012. Segundo, se recuperar da goleada de 4 a 1 sofrida para Santa Cruz pela estreia na Série A, e, assim, chegar confiante para o duelo de domingo, também no Barradão, pela segunda rodada, contra o atual campeão brasileiro Corinthians. Por fim, é preciso quebrar a série de três jogos sem triunfo, a pior do time em 2016.

No domingo retrasado, pela final do Campeonato Baiano, o Leão perdeu para o Bahia por 1 a 0. Foi campeão porque havia vencido o arquirrival uma semana antes por 2 a 0. Já há oito dias, pelo duelo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, com a Portuguesa, ficou no 0 a 0 em São Paulo.

Nesta noite, só se classifica se vencer. Novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá a vaga à Lusa. "Precisamos destas duas vitórias para dar uma respirada e recuperar a moral. Queira ou não, perder uma estreia por 4 a 1 para o Santa Cruz, respeitando-se a equipe deles, mexe com o jogador. Mas, temos que levantar a cabeça. Estes dois jogos serão um recomeço para nós", declara o zagueiro Victor Ramos.

"Vamos enfrentar a Portuguesa com atenção redobrada, pois, se sofremos um gol, a situação ficará complicada. Para isso, nós jogadores temos que seguir confiando um no outro. Não é por causa de uma derrota que o trabalho que a gente tem feito irá por água abaixo", emenda.

Querendo apoio do torcedor, o clube iniciou uma promoção na segunda. Até o meio-dia desta quinta, quem comprar ingresso para o jogo com o Corinthians pela internet (ingressofacil.com.br), aos preços de R$ 60 a arquibancada e R$ 80 a cadeira, ganhará ingresso para o jogo desta quinta.

Separadamente, no Barradão e lojas do Vitória, os bilhetes para o confronto com a Portuguesa custam R$ 60 (R$ 30 a meia) a arquibancada e R$ 90 (R$ 45) a cadeira. Já para o com o Corinthians, a arquibancada sai a R$ 100 (R$ 50) e a cadeira a R$ 150 (R$ 75). Na internet, os preços seguem R$ 60 e R$ 80.

Time confiante

Para a noite desta quinta, o destino deu uma colher de chá aos rubro-negros: o adversário - integrante da Série C do Campeonato Brasileiro - vem em crise, com salários atrasados e quase foi rebaixado à Terceira Divisão do Campeonato Paulista no primeiro semestre.

Por outro lado, o retrospecto do Leão nas últimas três Copas do Brasil é decepcionante. Em 2013 e 2015, caiu logo na segunda fase para, respectivamente, Salgueiro e ASA de Arapiraca. Em 2014, a eliminação veio logo na primeira fase, diante do J. Malucelli.

O técnico Vagner Mancini comenta: "O futebol reserva vitórias, empates e derrota Não podemos nos apegar a números. No Brasileiro, iniciamos perdendo, então há necessidade de revertermos o quadro. Já na Copa do Brasil, nós empatamos fora de casa e, no Barradão, temos totais de avançar. E a última derrota foi um título Baiano. Então, não vejo problema".

Mudança e dúvida

O técnico Vagner Mancini deve escalar hoje uma equipe semelhante à de domingo, que perdeu do Santa Cruz por 4 a 1. Uma mudança pode ser no ataque. Vander está com virose. Caso não se recupere, Alípio jogará em seu lugar.

Já na lateral direita, Norberto será escalado para ganhar ritmo de jogo. Porém, Mancini já confirmou que José Welison retomará o posto no domingo.

