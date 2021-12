Vitória recebe a Ponte Preta e busca voltar a vencer no Barradão

Embalado com um empate – que acabou tendo um gostinho de triunfo – contra o Cruzeiro, no último domingo, o Vitória recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira, 2, às 21h, com o objetivo de retomar o protagonismo no Barradão e dar sequência à tão sonhada boa fase no Campeonato Brasileiro.

A missão não será fácil: o Leão segue como o pior mandante do campeonato, com apenas uma vitória em casa (contra o Atlético-MG: 2 a 0).

Mas o próprio treinador, Vagner Mancini, deixou claro que uma boa campanha no Barradão será imprescindível para o Vitória conseguir se manter na Série A.

“O segundo turno para a gente tem que ser de time que está no G-4”, afirmou logo em sua primeira entrevista. “Temos que fazer com que o Vitória volte a ser forte dentro de casa”, emendou.

No que depender do elenco, entrega não vai faltar. Desde que chegou ao comando do Rubro-Negro, na semana passada, Mancini ganhou a confiança dos jogadores – e o empate fora de casa, em Minas Gerais, reforçou isso.

Segundo Kanu, a nova norma na Toca do Leão é parar de errar. “A gente estava tendo muitos erros individuais. A gente colocou aqui que tem que ter erro zero. Acredito que agora vamos melhorar nessa parte defensiva, errar menos. No Campeonato Brasileiro, uma chance que você dá ao adversário, ele consegue fazer. O Mancini vem trabalhando bastante, e tenho certeza que a gente vai melhorar”, disse.

Quem vai?

O último treino antes do jogo foi fechado para a imprensa, e Mancini não adiantou a possível escalação. Questionado se o time seria o mesmo, o treinador disse que gostaria de manter um padrão.

“ Tem que manter uma base. (...) Tenho que manter, pelo menos, 90%, porque eu tenho que ganhar um padrão, sabendo que a gente joga dentro do Barradão”, disse o treinador.

Até agora, a certeza é que o gol será de Caíque – Mancini disse que gostaria de fazer um rodízio entre o experiente Fernando Miguel e o garoto.

Do outro lado da Ponte

A Ponte Preta está na 11ª colocação, com 21 pontos – oito a mais que o Vitória. Mas a Macaca vem em processo de reestruturação, que pode pesar contra no jogo desta quarta. O clube anunciou, nesta terça, 1º, as saídas de João Lucas, Xuxa e Negueba – na semana passada, Fábio Braga e Lins também rescindiram seus contratos.

Para esta quarta, o treinador Gilson Kleina buscou reforçar a marcação no meio campo. “Treinamos duas situações. O que passei é que o Vitória mudou a forma de jogar com a troca do Gallo pelo Mancini e estão com um ataque mais rápido. Jogar lá é complicado, então vamos preencher mais o meio de campo”, disse.

Vitória x Ponte Preta - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 2, às 21h

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Márcio Soares Maciel (trio de Goiás)

Vitória - Caíque, Caíque Sá, Wallace, Kanu e Juninho; Ramon, Uillian Correia, Yago

e Carlos Eduardo; David e Santiago Trelléz. Técnico: Vagner Mancini.

Ponte Preta - Aranha, Jeferson, Marllon, Rodrigo e Danilo; Naldo, Elton, Jádson e Léo Artur; Lucca e Emerson Sheik. Técnico: Gilson Kleina.

