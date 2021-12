Vitória recebe a Juazeirense na estreia do Baianão

Atual Bicampeão baiano, o Vitória estreia no campeonato neste domingo, 21, às 18h30, quando enfrenta a Juazeirense no Barradão. Apesar de fechar o treinamento para a imprensa, o time deve ter a mesma escalação do triunfo contra o Globo-RN por 2 a 1, pela Copa do Nordeste.

Para mudar o panorama dos últimos jogos realizados em casa e não frustrar a torcida, o Rubro-Negro promete respeito para evitar surpresas.

“É um time que vai oferecer certa resistência, que teve um tempo de treinamento muito maior que o Vitória e, certamente, isso pode fazer a diferença. Acredito que a Juazeirense é um dos times que podem chegar nas semifinais”, alertou Vagner Mancini.

O Leão é um dos favoritos ao título, mas para Kanu esse status precisa ser comprovado nos gramados. “Falar de título é difícil, porque o Campeonato Baiano nem começou. Temos que pensar jogo a jogo”, disse o zagueiro.

Rodada dupla

O torcedor que for para o Barradão neste domingo vai ter a opção de assistir dois jogos no estádio. Além da partida do Vitória contra a Juazeirense, o Atlântico vai enfrentar o Vitória da Conquista às 16h. Com isso, os portões serão abertos às 14h e os ingressos vendidos são válidos para os dois jogos da noite.

A torcida do Vitória deve ter mais uma novidade nos próximos dias. A Via Expressa já se encontra em fase de conclusão e a inauguração está próxima.

O Rubro-Negro anunciou no site oficial que a Av. Mário Sérgio Pontes de Paiva já passa por acabamentos finais, como sinalização e paisagismo.

* Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

adblock ativo